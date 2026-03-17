Найголовніше – знайти для себе натхнення на ці поступові зміни. Іноді таким поштовхом може стати перегляд хорошого фільму, після якого хочеться жити на повну. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку саме таких стрічок.

Які фільми подивитись для мотивації?

"Я лаюсь"

Високорейтинговий британський біографічний фільм "Я лаюсь" вийшов у прокат у жовтні 2025 року. Стрічка здобула популярність серед глядачів і отримала 8,4 бала з 10 на IMDb – це справді високий показник.

Фільм розповідає про 12-річного хлопчика Джона Девідсона, який стикається з численними випробуваннями у своєму житті: труднощами в родині та особистими викликами. Крім того, йому діагностують складний розлад – синдром Туретта. Кожен його день стає справжнім випробуванням, однак він не здається і продовжує боротися.

"Плавчині"

Ще один фільм, який може надихнути на зміни, – біографічна драма 2022 року, знята Саллі Ель Хосаїні. Події стрічки розгортаються від охопленої війною Сирії до Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 2016 року.

У центрі сюжету – дві сестри, які вирушають у складну подорож як біженки, але не втрачають віри в себе та вкладають усю душу в справу, якою живуть, прагнучи досягти своєї мети.

Які ще фільми подивитись ввечері?

Якщо ви шукаєте фільми на вечір, які допоможуть трохи розвантажити голову після важких робочих буднів, зверніть увагу на такі стрічки:

"У ритмі серця",

"Сяючий кавунчик",

"За межею тиші",

"Звук металу",

"В його очах",

"Маленька міс Щастя" та інші.

Серед них – різні жанри, сюжетні лінії та акторські склади. Та ви точно зможете обрати для себе фільм, який стане ідеальним доповненням вашого кіновечора.