Эти ленты будут точно держать в напряжении до последнего, ведь истории не выдуманы, а настоящие. Поэтому выбирайте фильм в материале 24 Канала и наслаждайтесь отдыхом сполна.
Рекомендуем На грани с реальностью: 5 остросюжетных фильмов, снятых по мотивам легендарных компьютерных игр
Фильмы на реальных событиях
"Аутсайдеры"
Империя Генри Форда находится на грани распада и рассматривает возможность слияния с компанией Энцо Феррари. Однако на последнем этапе Феррари отказывается от сделки. Ради спасения своего автомобильного бизнеса от упадка и для этого, чтобы известный Феррари получил свою порцию мести, Форд поручает конструктору создать мощный автомобиль, который сможет опередить итальянцев на скачках в Ле Мани.
"Аутсайдеры": смотрите онлайн трейлер фильма
"Легенда Гью Гласса"
Фильм рассказывает историю реальной выживаемости охотника Хью Гласса в начале XIX века. В течение длительного времени герой жил среди местного индейского племени и теперь ведет собирателей меха по безграничным просторам Дикого Запада.
"Легенда Гью Гласса": смотрите онлайн трейлер фильма
"Из соображений совести"
Одна из выдающихся военных драм XXI века, что базируется на реальных событиях. Десмонд Досс, верующий человек, решил не оставаться в тылу во время начала Второй мировой войны, но по религиозным соображениям отказался брать оружие в руки.
Несмотря на это, Десмонд сумел эффективно помогать своей родине на поле боя, отличившись безоружным противостоянием и заслужив Медаль уважения США.
"Из соображений совести": смотрите онлайн трейлер фильма
"Глубоководный горизонт"
На буровой платформе произошел взрыв газа, что привело к потере 11 жизней и повреждению здоровья еще 17 нефтяников. Фильм-катастрофа рассматривает последовательность решений нефтедобывающей компании, которые привели к этой трагедии.
Ради снижения издержек и ускорения технических процессов, руководство проигнорировало важные аспекты техники безопасности с согласия старшего нефтяника платформы, Джимми Гаррелла. Результатом стало крупнейшая экологическая беда в Мексиканском заливе и миллиардные штрафы.
"Глубоководный горизонт": смотрите онлайн трейлер фильма
"Чернобыль"
Сюжет разворачивается после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, что явилось одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.
"Чернобыль": смотрите онлайн трейлер фильма