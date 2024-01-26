Готовьте попкорн: 5 высокорейтинговых фильмов, основанных на реальных событиях

Наконец-то окончание тяжелой рабочей недели! Самое время отдохнуть и набраться сил, чтобы двигаться дальше. Прекрасный вариант, как можно провести эти выходные – выбрать для просмотра фильм, основанный на реальных событиях.

Эти ленты будут точно держать в напряжении до последнего, ведь истории не выдуманы, а настоящие. Поэтому выбирайте фильм в материале 24 Канала и наслаждайтесь отдыхом сполна.

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Фильмы на реальных событиях

"Аутсайдеры"

Империя Генри Форда находится на грани распада и рассматривает возможность слияния с компанией Энцо Феррари. Однако на последнем этапе Феррари отказывается от сделки. Ради спасения своего автомобильного бизнеса от упадка и для этого, чтобы известный Феррари получил свою порцию мести, Форд поручает конструктору создать мощный автомобиль, который сможет опередить итальянцев на скачках в Ле Мани.

"Аутсайдеры": смотрите онлайн трейлер фильма

"Легенда Гью Гласса"

Фильм рассказывает историю реальной выживаемости охотника Хью Гласса в начале XIX века. В течение длительного времени герой жил среди местного индейского племени и теперь ведет собирателей меха по безграничным просторам Дикого Запада.

"Легенда Гью Гласса": смотрите онлайн трейлер фильма

"Из соображений совести"

Одна из выдающихся военных драм XXI века, что базируется на реальных событиях. Десмонд Досс, верующий человек, решил не оставаться в тылу во время начала Второй мировой войны, но по религиозным соображениям отказался брать оружие в руки.

Несмотря на это, Десмонд сумел эффективно помогать своей родине на поле боя, отличившись безоружным противостоянием и заслужив Медаль уважения США.

"Из соображений совести": смотрите онлайн трейлер фильма

"Глубоководный горизонт"

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На буровой платформе произошел взрыв газа, что привело к потере 11 жизней и повреждению здоровья еще 17 нефтяников. Фильм-катастрофа рассматривает последовательность решений нефтедобывающей компании, которые привели к этой трагедии.

Ради снижения издержек и ускорения технических процессов, руководство проигнорировало важные аспекты техники безопасности с согласия старшего нефтяника платформы, Джимми Гаррелла. Результатом стало крупнейшая экологическая беда в Мексиканском заливе и миллиардные штрафы.

"Глубоководный горизонт": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чернобыль"

Сюжет разворачивается после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, что явилось одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.

"Чернобыль": смотрите онлайн трейлер фильма