Пробирают до мурашек: 3 высокорейтинговых фильма, которые основаны на реальных событиях

Весной часто хочется гулять на свежем воздухе и проводить время с близкими. Но если вы хотите провести время наедине, то у нас есть для вас отличное решение. Это просмотр высокорейтингового фильма, который точно не оставит вас равнодушными.

Ленты берут свое начало из реальной жизни. В материале Кино 24 читайте о чем фильмы "В центре внимания", "Аполло-13" и "Игра на понижение". Выбирайте своего фаворита и проведите лучший вечер наедине.

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Фильмы на реальных событиях с высоким рейтингом

"Аполло-13"

Рейтинг IMDb: 7.7

Фильм о неудачной лунной миссии "Аполло-13" раскрывает один из самых драматических моментов в истории освоения космоса. В 1970 году "Аполло-13" был запланирован как третий космический корабль для доставки астронавтов на поверхность Луны. Однако, уже во время полета к миссионерской цели произошла серьезная авария, что не только прервала планы по лунной высадке, но и создала опасность для жизни экипажа.

"Аполло": смотрите онлайн трейлер фильма

"В центре внимания"

Рейтинг IMDb: 8.1

В 2001 году газета The Boston Globe принимает на должность редактора Марти Барона. Во время своей новой работы он знакомится с Уолтером Робинсоном, руководителем небольшой группы журналистов, статьи которой имеют исследовательский характер. Иногда на подготовку материалов к публикации требуется целый год.

Марти Барон случайно наталкивается на небольшую статью в газете, где упоминается, что архиепископ Бостона не принял никаких мер после того, как узнал о педофилии одного из священников. Редактор просит группу журналистов Spotlight взять это дело на себя. Изначально считая, что это лишь частный случай, профессионалы раскрывают потрясающую картину сокрытия сексуального насилия над детьми в Бостонской епархии.

"В центре внимания": смотрите онлайн трейлер фильма

"Игра на понижение"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Рейтинг IMDb: 7.8

События происходят в 2005 году в США, незадолго до взрыва ипотечного жилищного кризиса. В центре внимания находятся отдельные, но параллельные сюжеты.

Майкл Барри, финансовый гений, бывший врач, а теперь руководитель инвестиционного фонда, понимает, что американский рынок ипотечных кредитов похож на мыльный пузырь, который готов лопнуть в течение ближайших лет. Поэтому он страхует почти миллиард долларов своих клиентов от дефолта по долгам.

Его независимость в компании позволяет ему выступить против банков, которые радостно принимают его предложение, считая его руководителя сумасшедшим. Они не верят в его предчувствия. Однако несколько финансистов, проанализировав стратегию Майкла Барри, решают, что могут неплохо заработать на приближающемся кризисе.

"Игра на понижение": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте и смотрите ленту, сюжет которой заинтересовал вас больше всего.