Стрічки беруть свій початок із реального життя. У матеріалі Кіно 24 читайте про що фільми "У центрі уваги", "Аполло-13" та "Гра на пониження". Обирайте свого фаворита та проведіть найкращий вечір наодинці.

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Фільми на реальних подіях з високим рейтингом

"Аполло-13"

Рейтинг IMDb: 7.7

Фільм про невдалу місячну місію "Аполло-13" розкриває один із найбільш драматичних моментів у історії освоєння космосу. У 1970 році "Аполло-13" був запланований як третій космічний корабель для доставляння астронавтів на поверхню Місяця. Проте, вже під час польоту до місійної цілі сталася серйозна аварія, що не лише перервала плани щодо місячної висадки, але й створила небезпеку для життя екіпажу.

"Аполло": дивіться онлайн трейлер фільму

"У центрі уваги"

Рейтинг IMDb: 8.1

У 2001 році газета The Boston Globe приймає на посаду редактора Марті Барона. Під час своєї нової роботи він знайомиться з Уолтером Робінсоном, керівником невеликої групи журналістів, статті якої мають дослідницький характер. Іноді на підготовку матеріалів до публікації потрібно цілий рік.

Марти Барон випадково натрапляє на невелику статтю в газеті, де згадується, що архієпископ Бостона не вжив жодних заходів після того, як дізнався про педофілію одного зі священників. Редактор просить групу журналістів Spotlight взяти цю справу на себе. Початково вважаючи, що це лише окремий випадок, професіонали розкривають приголомшливу картину приховування сексуального насильства над дітьми в Бостонській єпархії.

"У центрі уваги": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Гра на пониження"

Рейтинг IMDb: 7.8

Події відбуваються у 2005 році в США, недовго до вибуху іпотечної житлової кризи. У центрі уваги знаходяться окремі, але паралельні сюжети.

Майкл Баррі, фінансовий геній, колишній лікар, а тепер керівник інвестиційного фонду, розуміє, що американський ринок іпотечних кредитів схожий на мильну бульбашку, яка готова луснути протягом найближчих років. Тому він страхує майже мільярд доларів своїх клієнтів від дефолту за боргами.

Його незалежність в компанії дозволяє йому виступити проти банків, які радо приймають його пропозицію, вважаючи його керівника божевільним. Вони не вірять у його передчуття. Однак кілька фінансистів, проаналізувавши стратегію Майкла Баррі, вирішують, що можуть непогано заробити на кризі, яка наближається.

"Гра на пониження": дивіться онлайн трейлер фільму

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