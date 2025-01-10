Такие фильмы невозможно смотреть без мурашек по коже – каждый момент, каждая эмоция чувствуется гораздо глубже, потому что они основаны на реальных событиях или человеческих судьбах, которые действительно имели место в истории. Мы собрали для вас список таких киноисторий, чтобы вы могли окунуться в эти глубокие, порой болезненные, но всегда особенные рассказы.

Рекомендуем Легендарная мелодрама, которую обожали все: будет ли продолжение фильма "Три метра над уровнем неба"

Фильмы на реальных событиях, которые можно посмотреть на Netflix

"Мавританец"

По сюжету фильма, власти США подозревают Мохаммеда Ульд Слахи в вербовке террористов, которые были причастны к терактам 11 сентября. Вместо того, чтобы предъявить ему официальные обвинения, Слахи попадает под арест без всякой возможности защищаться в суде. Его множество лет держат в тюрьме, лишив права на адвоката и нормальные юридические процедуры. Его задержание является частью антитеррористической кампании США, сопровождавшейся многочисленными нарушениями прав человека.

Только спустя шесть лет безнадежной борьбы за свою свободу Слахи наконец получает право на адвоката. В этот момент в игру вступают адвокатка Нэнси Холландер и ее помощница Тери Дункан, которые решают взять на себя его дело. Обе женщины начинают тяжелую и опасную борьбу с правительственной машиной, пытаясь выявить несправедливость, произошедшую с их подзащитным, и раскрыть правду.

"Мавританец": смотрите онлайн трейлер фильма

Найти доказательную базу для того, чтобы доказать невиновность Слахи, оказывается чрезвычайно сложной задачей, ведь все официальные обвинения держатся на неподтвержденных предположениях и тайных показаниях. Однако благодаря титаническому труду Нэнси и Терри, а также отваге Мохаммеда, удалось раскрыть потрясающую истину: его задержание было не только незаконным, но и жестоким нарушением его прав.

"Самозванец"

По сюжету документального фильма, речь идет о молодом французе, который убеждает одну техасскую семью, что он является их 16-летним сыном, который исчез три года назад.

"Самозванец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Спасательная операция"

По сюжету фильма, рассказывается о хронике чрезвычайной и героической спасательной операции, состоявшейся в 2018 году, когда группа детей застряла в подводных тайских пещерах. Сюжет сосредоточен на драматических событиях, развернувшихся в пещере Тхамлуанг, где 12 тайваньских подростков и их тренер попали в ловушку после того, как сезонные дожди затопили входы в пещеру, заблокировав путь к выходу.

"Спасательная операция": смотрите онлайн трейлер фильма

17 дней в условиях полной изоляции, холодных водах и ограниченных ресурсах заставили детей и тренера бороться за выживание, пока спасатели пытались найти способ вывести их на поверхность.

Спасательная операция стала одной из самых сложных и масштабных в истории.