3 самых жутких фильма на реальных событиях, которые можно посмотреть на Netflix
Киноистории, созданные на основе реальных событий, всегда вызывают особый интерес. Они обладают непревзойденной эмоциональной силой, поскольку зрители могут увидеть на экране то, что когда-то действительно произошло, пережив вместе с героями все сложности и трудности реальной жизни.
Такие фильмы невозможно смотреть без мурашек по коже – каждый момент, каждая эмоция чувствуется гораздо глубже, потому что они основаны на реальных событиях или человеческих судьбах, которые действительно имели место в истории. Мы собрали для вас список таких киноисторий, чтобы вы могли окунуться в эти глубокие, порой болезненные, но всегда особенные рассказы.
Рекомендуем Легендарная мелодрама, которую обожали все: будет ли продолжение фильма "Три метра над уровнем неба"
Фильмы на реальных событиях, которые можно посмотреть на Netflix
"Мавританец"
По сюжету фильма, власти США подозревают Мохаммеда Ульд Слахи в вербовке террористов, которые были причастны к терактам 11 сентября. Вместо того, чтобы предъявить ему официальные обвинения, Слахи попадает под арест без всякой возможности защищаться в суде. Его множество лет держат в тюрьме, лишив права на адвоката и нормальные юридические процедуры. Его задержание является частью антитеррористической кампании США, сопровождавшейся многочисленными нарушениями прав человека.
Только спустя шесть лет безнадежной борьбы за свою свободу Слахи наконец получает право на адвоката. В этот момент в игру вступают адвокатка Нэнси Холландер и ее помощница Тери Дункан, которые решают взять на себя его дело. Обе женщины начинают тяжелую и опасную борьбу с правительственной машиной, пытаясь выявить несправедливость, произошедшую с их подзащитным, и раскрыть правду.
"Мавританец": смотрите онлайн трейлер фильма
Найти доказательную базу для того, чтобы доказать невиновность Слахи, оказывается чрезвычайно сложной задачей, ведь все официальные обвинения держатся на неподтвержденных предположениях и тайных показаниях. Однако благодаря титаническому труду Нэнси и Терри, а также отваге Мохаммеда, удалось раскрыть потрясающую истину: его задержание было не только незаконным, но и жестоким нарушением его прав.
"Самозванец"
По сюжету документального фильма, речь идет о молодом французе, который убеждает одну техасскую семью, что он является их 16-летним сыном, который исчез три года назад.
"Самозванец": смотрите онлайн трейлер фильма
"Спасательная операция"
По сюжету фильма, рассказывается о хронике чрезвычайной и героической спасательной операции, состоявшейся в 2018 году, когда группа детей застряла в подводных тайских пещерах. Сюжет сосредоточен на драматических событиях, развернувшихся в пещере Тхамлуанг, где 12 тайваньских подростков и их тренер попали в ловушку после того, как сезонные дожди затопили входы в пещеру, заблокировав путь к выходу.
"Спасательная операция": смотрите онлайн трейлер фильма
17 дней в условиях полной изоляции, холодных водах и ограниченных ресурсах заставили детей и тренера бороться за выживание, пока спасатели пытались найти способ вывести их на поверхность.
Спасательная операция стала одной из самых сложных и масштабных в истории.