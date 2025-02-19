3 фильма ужасов на реальных событиях, которые смогут осилить только самые смелые зрители

Если вы ищете что-то действительно страшное, что заставит ваши нервы напрячься до предела, мы собрали для вас 3 фильма ужасов, снятых по реальным событиям. Эти картины не для слабых духом, ведь они способны заставить даже самых искушенных любителей жанра задержать дыхание.

Переживание, которое подарят эти фильмы, оставит вас с ощущением незабываемого ужаса, ведь все события в них имели реальную основу. Итак, если вы готовы к экстриму и хотите проверить свою выносливость, эти фильмы станут именно тем, что способно поразить.

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"Властелины хаоса"

По сюжету, события происходят в Норвегии 1987 года. Участники культовой блэк-метал группы Mayhem, известной своими провокационными и сатанинскими текстами песен, решают идти еще дальше в своем стремлении взбудоражить общество. Они принимают решение не ограничиваться только музыкой, но и осуществлять реальные акты протеста. Это приводит к тому, что они начинают сжигать церкви.

"Властелины хаоса": смотрите онлайн трейлер фильма

"Обряд"

По сюжету, американский священник, стремящийся глубже понять таинства обряда изгнания дьявола, отправляется в Ватикан, чтобы пройти обучение в специализированной школе экзорцизма. Там ему предстоит не только освоить все аспекты этого сакраментального обряда, но и столкнуться с реальностью, что значительно превышает его самые страшные представления.

"Обряд": смотрите онлайн трейлер фильма

"Холмы имеют глаза"

Семья, состоящая из семи человек, вместе со своими двумя немецкими овчарками отправляется в путешествие через бескрайние пустыни Калифорнии. Они пытаются сократить путь, следуя совету владельца заброшенной заправки, который уверяет их, что этот маршрут будет быстрее. Однако, как только они съезжают с основной дороги и отправляются по неизвестному пути, их ждет непредсказуемая беда. Пробив колеса, семья оказывается в ловушке, вдали от цивилизации.

"Холмы имеют глаза": смотрите онлайн трейлер фильма

Оказывается, что дорога, которой они поехали, ведет к запретной военной зоне, где их автомобиль задерживает охрана. Пока они пытаются выбраться из ситуации, их ожидают страшные события.