В прокат вышел новый фильм Тима Бертона – "Битлджюс Битлджюс". На фоне этой взрывной премьеры Кино 24 предлагает посмотреть другие культовые фильмы режиссера, который прославился своим неповторимым стилем.

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"Эд Вуд" (1994)

Черно-белый биографический фильм рассказывает историю Эда Вуда – режиссера, который прославился как один из худших кинематографистов всех времен. Ему удалось остаться в истории кино Голливуда благодаря сотрудничеству со звездой фильмов ужасов Белы Лугоши. Вместо того, чтобы высмеивать его неудачи, Бертон показывает Вуда как неисправимого мечтателя, который искренне верил в свои произведения.

"Эд Вуд": смотрите трейлер онлайн

Фильм показывает, как важно быть сильной творческой личностью, мечтать и не сдаваться.

"Эдвард руки-ножницы" (1990)

Этот фильм стал одной из самых известных работ Тима Бертона и заработал статус классики современного кино. Трагикомедийная сказка рассказывает об Эдварде – необычного юноши с ножницами вместо рук. Он попадает в город и приобретает славу несмотря на свою странность. Но люди хотят воспользоваться доверчивостью Эдварда для своей выгоды.

"Эдвард Руки-ножницы": смотрите трейлер онлайн

Это трогательная история о любви и поиске своего места в мире.

"Бэтмен" (1989)

Тим Бертон в своем фильме создал темного, готического и серьезного Бэтмена, что изменило восприятие супергероев. Сюжет разворачивается в Готэме, где к 200-летию мэр хочет наконец сделать город безопасным. Журналист Александр Нокс берется за дело о таинственном Бэтмене, который самостоятельно борется с криминальным миром города. Теперь ему предстоит противостояние с Джокером.

"Бэтмен": смотрите трейлер онлайн

Эта лента переосмыслила образ Бэтмена и стала замечательным рассказом о борьбе добра и зла.