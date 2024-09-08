Немало готических фильмов уже получили признание и любовь зрителей. Кино 24 расскажет о недооцененных фильмах ужасов, которые стоит посмотреть.

К слову Создают особую атмосферу: 5 легендарных фильмов, которые мы обожаем пересматривать каждую осень

"Портрет Дориана Грея"

Год выпуска: 1945

Режиссёр : Режиссёр: Альберт Левин

Рейтинг IMDb: 7.5

Знаменитый роман экранизировали несколько раз, но именно этот получил Оскар за лучшую операторскую работу и лучше всего передал атмосферу готического произведения.

Действие фильма разворачивается в викторианском Лондоне. Очаровательный Дориан Грей, ослеплен своей красотой, готов отдать все, чтобы быть вечно молодым. Главный герой претерпевает моральный упадок, а его настоящую испорченную душу отражает лишь портрет. Это один из самых недооцененных хорроров.

"Портрет Дориана Грея": смотрите трейлер онлайн

"Женщина в черном"

Год выпуска: 2012

Режиссер : Режиссер: Джеймс Уоткинс

Рейтинг IMDb: 6.4

Экранизация одноименного романа рассказывает об Артуре Киппсе, молодом адвокате. События разворачиваются в Англии XX века. В главной роли – звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф.

Артур Киппс отправляется в отдаленное село, чтобы разобраться с бумагами и документами клиентки, которая недавно умерла. И он понимает, что женщину пренебрегли, и теперь ее призрак в страшном и меланхоличном доме жаждет мести.

"Женщина в черном": смотрите трейлер онлайн

Готические хорроры – это не только страшные истории, ведь здесь переплетается жуткая атмосфера, загадочные локации и внутренние конфликты героев. Такие фильмы оставляют после себя не только жуткие ощущения, но и размышления о том, что скрывается за дверью старых особняков и в наших собственных душах.