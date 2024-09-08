Чимало готичних фільмів вже здобули визнання та любов глядачів. Кіно 24 розповість про недооцінені фільми жахів, які варто подивитися.

До слова Створюють особливу атмосферу: 5 легендарних фільмів, які ми обожнюємо переглядати кожної осені

"Портрет Доріана Грея"

Рік випуску: 1945

Режисер: Альберт Левін

Рейтинг IMDb: 7.5

Знаменитий роман екранізовували кілька разів, але саме цей отримав Оскар за найкращу операторську роботу та найкраще передав атмосферу готичного твору.

Дія фільму розгортається у вікторіанському Лондоні. Чарівний Доріан Грей, засліплений своєю красою, готовий віддати все, щоб бути вічно молодим. Головний герой зазнає морального занепаду, а його справжню зіпсовану душу відображає лише портрет. Це один з найбільш недооцінених горорів.

"Портрет Доріана Грея": дивіться трейлер онлайн

"Жінка в чорному"

Рік випуску: 2012

Режисер: Джеймс Воткінс

Рейтинг IMDb: 6.4

Екранізація однойменного роману розповідає про Артура Кіппса, молодого адвоката. Події розгортаються в Англії XX століття. У головній ролі - зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф.

Артур Кіппс вирушає у віддалене село, щоб розібратися з паперами та документами клієнтки, яка нещодавно померла. Та він розуміє, що жінку зневажили, і тепер її привид у страшному та меланхолійному будинку жадає помсти.

"Жінка в чорному": дивіться трейлер онлайн

Готичні горори – це не лише страшні історії, адже тут переплітається моторошна атмосфера, загадкові локації та внутрішні конфлікти героїв. Такі фільми залишають по собі не лише моторошні відчуття, але й роздуми про те, що ховається за дверима старих маєтків і в наших власних душах.