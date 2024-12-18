Икона киноиндустрии: 4 лучших фильма с Брэдом Питтом

Брэд Питт – настоящая кинозвезда и икона Голливуда. Его карьера длится уже более 30 лет: за это время актер благодаря своей исключительной внешности, харизме и универсальности он получил огромный успех.

В течение карьеры Брэд Питт работал с выдающимися актерами и режиссерами, снимался в масштабных проектах и получил Оскар. Сегодня, 18 декабря, Брэду Питту исполнился 61 год. В день рождения актера 24 Канал подготовил подборку лучших фильмов с ним.

Смотрите также Звезда боевиков с украинскими корнями: 4 лучшие фильмы с Милой Йовович

"Однажды в Голливуде"

В центре сюжета – актер Рик Долтон, звезда сериалов-вестернов, который хочет получить роль в полнометражном фильме. К тому же подработку ищет его помощник, водитель и дублер Клифф Бут. События разворачиваются в феврале 1969 на фоне преступлений, связанных с сектой Чарльза Мэнсона.



Брэд Питт в кино / Кадр из фильма

Брэд Питт внес уверенность, бесстрашие, спокойствие и глубину в роль Клиффа. За эту непринужденную харизму и сложность он получил Оскар.

"Бойцовский клуб"

Молодой наемный работник, разочарован своей рутинной жизнью, страдает от бессонницы. Однажды он знакомится с продавцом мыла Тайлером Дерденом. Вместе они создают подпольный "Бойцовский клуб", что становится местом борьбы и испытания силы духа. Однако все выходит из-под контроля, когда начинают раскрываться темные секреты.



Брэд Питт в кино / Кадр из фильма

Этот фильм остается одним из лучших в карьере актера, хотя с его выхода прошло более 20 лет. Брэд Питт завораживающе сыграл Тайлера Дердена – бунтаря, правдолюбца, преступника и харизматичного негодяя.

"Человек, который изменил все"

Это история менеджера никому неизвестной бейсбольной команды Билли Бина. Он готов пойти на жертвы и риски, чтобы сделать так, чтобы о его подопечных знали все. Несмотря на ограниченный бюджет, критику со стороны окружения он доказывает, что победу можно одержать благодаря инновациям и нестандартному мышлению.



Брэд Питт в кино / Кадр из фильма

Этот спортивный фильм показывает Брэда Питта в его лучшем виде. Он как звезда боевиков всегда имеет убедительный вид, но Питту удалось сыграть и этого неуверенного и душевного персонажа.

"Бесславные ублюдки"

События фильма разворачиваются во время Второй мировой войны в оккупированной нацистами Франции. Это альтернативная история того, как там развивалась подпольная борьба. Американские диверсанты, которых прозвали "Ублюдками" их враги, готовят убийство лидеров на премьере фильма пропагандистов. Группе нужно проникнуть в кинотеатр Парижа без всяких подозрений.



Брэд Питт в кино / Кадр из фильма

Квентин Тарантино подарил Питту яркую и эксцентричную роль лейтенанта Альдо Рейна. Фильм сочетает черный юмор, драму и альтернативную историю, а Альдо Рейн с его узнаваемым акцентом и харизмой стал одной из самых запоминающихся ролей Питта.