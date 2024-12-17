Сегодня, 17 декабря, Мила Йовович празднует день рождения – ей исполнилось 49 лет. По этому случаю 24 Канал подготовил список лучших фильмов с актрисой, которые стоят просмотра.

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"Обитель зла"

Это научно-фантастический фильм ужасов, снят по мотивам игры Resident Evil. Секретную разработку вируса похищают, а люди оказываются в зоне поражения. Чтобы заразиться и превратиться в зомби достаточного укуса или царапины от инфицированного. В заблокированное помещение лаборатории отправляют спецотряд во главе с оперативной работницей и военным.



Мила Йовович в кино / Кадр из фильма

Мила Йовович, которая сыграла главную героиню Элис, длительное время готовилась к роли. Она проходила боевую подготовку, училась каратэ и джиу-джитсу, а потому большинство трюков в фильме делала самостоятельно.

"Пятый элемент"

Фантастический боевик рассказывает о таксисте Корбене, которому приходится решить масштабную задачу – спасти человечество от надвигающегося на Землю зла,. Для этого надо собрать воедино четыре элемента и добавить загадочный пятый.



Мила Йовович в кино / Кадр из фильма

Мила Йовович исполнила роль Лилу – инопланетного существа. Актриса впоследствии признавалась, что работала "как в аду", чтобы воплотить свою героиню на экране. Она присоединилась к созданию (и изучению) вымышленного языка инопланетян.

"Под кайфом и в смятении"

Комедийная лента о взрослении показывает подростков в последний день школы в Техасе. Здесь нет четкого главного героя или проблемы. Это несколько сюжетных нитей между персонажами: девятиклассники, которые проходят посвящение в старшеклассники, футбольная звезда и другие персонажи, которые любят "зависать" в бильярдном баре.



Мила Йовович в кино / Кадр из фильма

В фильме был невероятный актерский состав – Бен Аффлек, Мэттью Макконахи и Мила Йовович, которая сыграла непринужденную Мишель, которая любила марихуану.

"Образцовый самец"

В центре сюжета комедии – секс-символ, миллионер и самовлюбленная модель Дерек Зуландер. Он уже трижды получил титул "модель года" и уверен в своей победе снова, но вдруг терпит неудачу. Дерек неудачно попытался вернуться к своей семье, а после этого оказывается втянутым в заговор с целью убить премьер-министра Малайзии.



Мила Йовович в кино / Кадр из фильма

Мила Йовович воплотила роль Катинки Ингабоговинананы, злую и коварную героиню, которая помогала промыть мозги Дереку. Этот потрясающий и сексуальный образ запомнился многим.