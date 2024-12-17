Сьогодні, 17 грудня, Міла Йовович святкує день народження – їй виповнилося 49 років. З цієї нагоди 24 Канал підготував список найкращих фільмів з акторкою, які вартують перегляду.

Дивіться також 5 крутих фільмів, які варто подивитися до кінця 2024 року

"Оселя зла"

Це науково-фантастичний фільм жахів, знятий за мотивами гри Resident Evil. Секретну розробку вірусу викрадають, а люди опиняються в зоні ураження. Щоб заразитися й перетворитися на зомбі достатнього укусу чи подряпини від інфікованого. У заблоковане приміщення лабораторії відряджають спецзагін на чолі з оперативною працівницею та військовим.



Міла Йовович у кіно / Кадр з фільму

Міла Йовович, яка зіграла головну героїню Еліс, тривалий час готувалась до ролі. Вона проходила бойову підготовку, навчалася карате й джиу-джитсу, а тому більшість трюків у фільмі робила самостійно.

"П'ятий елемент"

Фантастичний бойовик розповідає про таксиста Корбена, якому доводиться розв'язати масштабне завдання – врятувати людство від зла, що насувається на Землю. Для цього треба зібрати воєдино чотири елементи й додати загадковий п'ятий.



Міла Йовович у кіно / Кадр з фільму

Міла Йовович виконала роль Лілу – інопланетної істоти. Акторка згодом зізнавалася, що працювала "як у пеклі", щоб втілити свою героїню на екрані. Вона долучилась до створення (і вивчення) вигаданої мови інопланетян.

"Під кайфом та збентежені"

Комедійна стрічка про дорослішання показує підлітків в останній день школи в Техасі. Тут немає чіткого головного героя чи проблеми. Це кілька сюжетних ниток між персонажами: дев'ятикласники, які проходять посвяту у старшокласники, футбольна зірка та інші персонажі, які люблять "зависати" у більярдному барі.



Міла Йовович у кіно / Кадр з фільму

У фільмі був неймовірний акторський склад – Бен Аффлек, Меттью Мак-Конагей та Міла Йовович, яка зіграла невимушену Мішель, що полюбляла марихуану.

"Зразковий самець"

У центрі сюжету комедії – секс-символ, мільйонер і самозакохана модель Дерек Зуландер. Він вже тричі отримав титул "модель року" й впевнений у своїй перемозі знову, але раптом зазнає невдачі. Дерек невдало спробував повернутися до своєї родини, а після цього виявляється вплутаним у змову з метою вбити прем'єр-міністра Малайзії.



Міла Йовович у кіно / Кадр з фільму

Міла Йовович втілила роль Катінки Інгабоговінанани, злу та підступну героїню, яка допомагала промити мізки Дереку. Цей приголомшливий і сексуальний образ запам'ятався багатьом.