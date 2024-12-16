Буває непросто обрати серед безлічі фільмів, які вийшли цьогоріч. Тому 24 Канал підготував список стрічок, які не завжди були в самому центрі уваги, однак є одними з найкращих у 2024 на думку багатьох кінокритиків та глядачів.

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"Конклав"

У центрі сюжету – конклав – це збори, на яких обирають нового Папу Римського. У стрічці розповідають про захід, куди з'їжджається 108 кардиналів з усіх куточків світу. Конклав не минає без інтриг, загадок, союзів та розкриття секретів. На чолі всього дійства – кардинал Лоуренс у виконанні британського актора Рейфа Файнса.

"Конклав": дивіться трейлер онлайн

"Емілія Перес"

Кримінальний мюзикл розповідає про адвокатку Риту, яка допомагає мексиканському гангстеру зробити операцію зі зміни статі. Хуан хоче почати нове життя під ім'ям Емілія, та влаштувати у Швейцарії свою дружину Джессі (яку зіграла акторка та співачка Селена Гомес) з дітьми.

"Емілія Перес": дивіться трейлер онлайн

"Мрії робота"

Іспанський мультфільм – один з найкращих анімаційних проєктів року. Він розповідає про самотнього песика, який якось бачить телевізійну програму, де пропонують завести друга-робота. Собака робить замовлення та отримує коробку з роботом, після чого його життя кардинально змінюється. Це тепла і душевна історія про друзів з деталізацією та красивою анімацією.

"Мрії робота": дивіться трейлер онлайн

"Любов, брехня та кровопролиття"

Менеджерка тренажерного залу Лу живе на півдні Техасу з безліччю проблем: сестра заміжня з аб'юзером, а її батько – гангстер. Все змінюється, коли дівчина зустрічає амбіційну бодибілдерку Джекі. У фільмі показують сміливість, страх та біль героїв, а також їхні романтичні та інтимні стосунки.

"Любов, брехня та кровопролиття": дивіться трейлер онлайн

"Химера"

Події фільму відбуваються в Тоскані у 1980-х роках. Похмурий археолог Артур співпрацює з місцевими шукачами скарбів. Однак його цікавить не матеріальний складник. Він хоче потрапити у потойбіччя, де на нього чекає кохана – Беніаміна. У стрічці героїв переслідує чимало небезпек, до того ж акторська гра – на висоті.

"Химера": дивіться трейлер онлайн