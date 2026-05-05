Не только "Гарри Поттер": топовые фильмы с Дэниелом Рэдклиффом

Недавно отмечали Всемирный день Гарри Поттера. Мы писали о том, как изменились актеры с момента выхода первого фильма, рассказывали интересные и малоизвестные факты о каждом фильме из франшизы, поэтому пришла очередь написали о лучших фильмах с Дэниелом Рэдклифформом, выходя за пределы его амплуа, к которому привыкли люди по всему миру.

Вообще так случается, что актеры культовых фильмов и сериалов становятся "заложниками одной роли". Публике бывает трудно вспомнить, где снимался Рэдклифф, кроме "Гарри Поттера", хотя его фильмография имеет довольно солидный список. Чтобы немного "освежить память, 24 Канал предлагает подборку фильмов, где упомянутый актер сыграл другие роли.

"Женщина в черном", 2012

Рейтинг IMDb: 6,4

В этом фильме актер в роли молодого юриста Артура Киппса, который взялся за расследование дела в заброшенном поместье. Он оставил своего маленького сына, а когда возле кладбища встречает женщину, которая полностью одета в черный наряд, то еще даже не осознает знак, который предвещает начало ужасных смертей жителей села.

"Побег из Претории", 2020

Рейтинг IMDb: 6,8

Фильм основан на реальных событиях. 1979 год – режим апартеида. Тим Дженкин и Стивен Ли попадают за решетку из-за распространения агитационных брошюр. Их отправляют в центральную тюрьму Претории. Но мужчины убеждены, что ничего плохого в их действиях не было, поэтому они решаются на побег.

"Человек – швейцарский нож", 2016

Рейтинг IMDb: 6,9

Сюжет фильма разворачивается на пустынном острове. Возможно, туда еще и даже никогда не ступала нога человека, однако Хэнк оказывается именно там. Мужчина был убежден, что находится в безвыходной ситуации. Но однажды к берегу прибило еще одного человека. Генк "подружился" с трупом и даже оживил его. Но это случайно не бред от голода?

"Виктор Франкенштейн", 2015

Рейтинг IMDb: 6,0

Игорь – молодой ассистент, который имеет дружеские отношения со студентом из медучилища Виктором фон Франкенштейном. Именно он становится свидетелем того, кем станет Виктор – человеком, который оживил труп.

"Рога", 2013

Рейтинг IMDb: 6,4

Иг Перриш однажды просыпается с диким похмельем и обнаруживает, что у него на голове выросли настоящие рога. Вместе с рогами у героя появляется еще одно дьявольское качество: в присутствии Перриша люди начинают говорить то, что думают на самом деле, и все грязные секреты оказываются на поверхности.

Но ключевой момент другой: с такими способностями Иг сможет наконец узнать, кто на самом деле убил его девушку, поскольку в этом преступлении обвиняют его самого.

Что известно о новом сериале "Гарри Поттер" от HBO?

Премьера первого сезона запланирована на Рождество 2026 года. Джоан Роулинг выступает исполнительным продюсером, а среди актеров – Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стау.

Кому досталась роль Волдеморта в сериале от HBO еще не известно, хотя были слухи об участии Киллиана Мерфи. А вот украинская актриса Светлана Карабут сыграет профессора Септиму Вектор.