Чтобы лучше раскрыть эту тему, 24 Канал выбрал три фильма, которые вы, возможно, уже видели, однако не знали, что сюжетом и другими специальными кинематографическими способами они превосходят продукцию от Netflix. Более того, в украинских боевиках есть главное отличие – большинство из них на реальных событиях.

Также читайте Могли об этом не знать: кто из актеров "Парочки следователей" не женат

"Круты 1918", 2018

Рейтинг IMDb: 5,9

В декабре 1917 года Советская Россия объявляет войну УНР. Большевики наступают с разных направлений, их главная задача – через железнодорожную станцию Круты добраться до Киева. Чиновники УНР выступают перед людьми, чтобы предупредить об опасности, однако далеко не у всех есть силы и желание вступать в бой.

В этом фильме рассказывается о двух братьях, Андрея и Олексу Савицких, которые влюбляются в одну молодую женщину, Софию. Среди братьев возникает конфликт, поскольку они соревнуются за ее сердце. Впрочем, они вынуждены оставить личные чувства, когда бойцы становятся перед важной задачей – защитить железнодорожную станцию Круты, через которую планируют проходить большевики.

"Круты 1918": смотрите онлайн трейлер фильма

"Киборги", 2017

Рейтинг IMDb: 7,5

Это фильм Ахтема Сеитаблаева, который рассказывает историю о защитниках Донецкого аэропорта. Чтобы снять бои, была использована настоящая военная техника.

Украинские военные несколько месяцев держали оборону Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины. Даже боевики называли ее "киборгами", а позже так о них заговорил весь мир. 14 марта 2018 года лента была показана в Конгрессе США.

"Киборги выдержали, не выдержал бетон"..

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Красный", 2017

Рейтинг IMDb: 7,1

Даниил Червоный в 1947 году попадает в сталинский ГУЛАГ. Там он знакомится с Виктором Гуровым – советским летчиком из Чернигова, который попал на каторгу из-за ложного обвинения. Сначала они совсем по-другому смотрят на мир, но общая трагедия и общая Родина заставляют их объединиться. Червоный хотел доказать, что даже в неволе украинцы будут продолжать бороться.

"Червоный": смотрите онлайн трейлер фильма

Какой исторический фильм стоит посмотреть?

"Голод-33" – это фильм о Голодоморе, который сняли глазами ребенка.

Когда у крестьян ничего не осталось, они отправились на поля в поисках семян, и возник запрет на сбор колосков. Поэтому не оставалось ничего, кроме как есть сорняки и мышей, а позже началась ситуация с каннибализмом. Создатели показали сельскую семью, которая из-за голода становилась все меньше и меньше.