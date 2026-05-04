Щоб краще розкрити цю тему, 24 Канал обрав три фільми, які ви, можливо, вже бачили, однак не знали, що сюжетом й іншими спеціальними кінематографічними способами вони перевершують продукцію від Netflix. Ба більше, в українських бойовиках є головна відмінність – більшість із них на реальних подіях.

"Крути 1918", 2018

Рейтинг IMDb: 5,9

У грудні 1917 року Радянська Росія оголошує війну УНР. Більшовики наступають з різних напрямків, їх головне завдання – через залізничну станцію Крути дістатись Києва. Урядовці УНР виступають перед людьми, щоб попередити про небезпеку, однак далеко не в усіх є сили й бажання вступати у бій.

У цьому фільмі розповідається про двох братів, Андрія та Олексу Савицьких, які закохуються в одну молоду жінку, Софію. Серед братів виникає конфлікт, оскільки вони змагаються за її серце. Втім, вони змушені залишити особисті почуття, коли бійці стають перед важливим завданням – захистити залізничну станцію Крути, через яку планують проходити більшовики.

"Кіборги", 2017

Рейтинг IMDb: 7,5

Це фільм Ахтема Сеітаблаєва, який розповідає історію про захисників Донецького аеропорту. Щоб відзняти бої, було використано справжню військову техніку.

Українські військові декілька місяців тримали оборону Донецького аеропорту під час війни на сході України. Навіть бойовики називали їй "кіборгами", а пізніше так про них заговорив увесь світ. 14 березня 2018 року стрічку було показано у Конгресі США.

"Кіборги витримали, не витримав бетон"…

"Червоний", 2017

Рейтинг IMDb: 7,1

Данило Червоний у 1947 році потрапляє до сталінського ГУЛАГу. Там він знайомиться з Віктором Гуровим – радянським льотчиком з Чернігова, який потрапив на каторгу через помилкове звинувачення. Спочатку вони зовсім по-іншому дивляться на світ, але загальна трагедія та спільна Батьківщина змушують їх об'єднатися. Червоний хотів довести, що навіть у неволі українці продовжуватимуть боротись.

Який історичний фільм варто подивитись?

"Голод-33" – це фільм про Голодомор, який відзняли очима дитини.

Коли у селян нічого не залишилося, вони вирушили на поля у пошуках насіння, та виникла заборона на збирання колосків. Тому не залишалося нічого, окрім як їсти бур'яни та мишей, а пізніше почалась ситуація з канібалізмом. Творці показали сільську родину, яка через голод ставала все меншою і меншою.