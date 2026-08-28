Если вы обожаете этого актера или еще не видели фильмов с его участием, то 24 Канал подготовил яркую подборку, чтобы удовлетворить интересы обеих категорий зрителей.

"Minecraft в кино", 2025

Рейтинг IMDb: 5,6

В центре сюжета – легендарный мир Minecraft. Гаррет "Мусорщик" Гаррисон, Генри, Натали и Дон – четверо обычных людей, которые пытаются решить свои обычные и повседневные проблемы. Но однажды, пройдя через таинственный портал, они попадают в Верхний мир – невероятную кубическую страну чудес, процветающую благодаря силе воображения. Чтобы вернуться домой, им придется не только познать этот удивительный мир, но и защитить его от темных сил, таких как Пиглины и Зомби.

"Minecraft: Фильм": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Джуманджи: Следующий уровень", 2019

Рейтинг IMDb: 6,6

Друзья снова попадают в опасную игру, однако на этот раз правила и распределение персонажей меняются. После событий предыдущего фильма Спенсер хранит остатки сломанной игры "Джуманджи". Скучая по уверенности, которую он испытывал в образе аватара, Спенсер тайно чинит картридж и исчезает. Друзья отправляются на его поиски, однако к ним присоединяются дедушка Спенсера и его бывший деловой партнер.

"Джуманджи: Следующий уровень": смотрите онлайн трейлер фильма

"На грани", 2015

Рейтинг IMDb: 7,7

Сатирический комедийный сериал рассказывает о геополитическом кризисе и попытках предотвратить Третью мировую войну благодаря действиям нового главы Пакистана. Джек Блэк исполнил роль неуклюжего и низкопоставленного чиновника дипломатической службы США.

"На грани": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кинг-Конг", 2005

Рейтинг IMDb: 7,2

В 1930-х годах режиссер Карл Дэнем отправляется вместе со съемочной группой на таинственный Остров Черепа, чтобы снять новый фильм. Там актрису Энн Дерроу похищают местные жители и приносят в жертву гигантской горилле по имени Конг, но между девушкой и великаном постепенно возникает особая связь. Когда Конга привозят в Нью-Йорк, он вырывается на свободу и начинает искать Энн.

"Кинг-Конг": смотрите онлайн трейлер фильма

И это еще не весь список. Добавьте к своему просмотру еще и другие фильмы, если у вас есть на это время:

"Отпуск по обмену", 2006;

"Школа года", 2003;

"Кунг-фу Панда", 2008;

"Джуманджи: Зов джунглей", 2017;

"Фанатик", 2000.

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