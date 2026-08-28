Якщо ви обожнюєте цього актора або ще не бачили фільмів із ним, то 24 Канал підібрав яскраву добірку, щоб закрити гештальт для обох категорій.
"Minecraft у кіно", 2025
Рейтинг IMDb: 5,6
У центрі сюжету легендарний світ Minecraft. Ґаррет "Сміттяр" Ґаррісон, Генрі, Наталі та Дон – четверо звичайних людей, які намагаються розв'язати свої звичайні та повсякденні проблеми. Але одного дня, пройшовши через таємничий портал, вони потрапляють у Верхній світ – неймовірну кубічну країну чудес, що процвітає завдяки силі уяви. Щоб повернутися додому, їм доведеться не лише пізнати цей дивовижний світ, а й захистити його від темних сил, таких як Піґліни та Зомбі.
"Minecraft: Фільм": дивіться онлайн трейлер фільму
"Джуманджі: Наступний рівень", 2019
Рейтинг IMDb: 6,6
Друзі знову потрапляють до небезпечної гри, однак правила і розподіл персонажів цього разу змінюються. Після подій попереднього фільму Спенсер зберігає залишки зламаної гри Джуманджі. Нудьгуючи за впевненістю, яку він мав у вигляді аватара, Спенсер таємно лагодить картридж і зникає. Друзі вирушають на його пошуки, однак до них приєднюється дідусь Спенсер і його колишній бізнес-партнер.
"Джуманджі: Наступний рівень": дивіться онлайн трейлер фільму
"На межі", 2015
Рейтинг IMDb: 7,7
Сатиричний комедійний серіал розповідає про геополітичну кризу та спроби запобігти Третій світовій війні через дії нового очільника Пакистану. Джек Блек виконав роль незграбного і низькорангового чиновника дипломатичної служби США.
"На межі": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Кінг-Конг", 2005
Рейтинг IMDb: 7,2
У 1930-х роках режисер Карл Денем вирушає разом зі знімальною командою на таємничий Острів Черепа, щоб зняти новий фільм. Там акторку Енн Дерроу викрадають місцеві жителі й приносять у жертву гігантській горилі, на ім'я Конг, але між дівчиною та велетнем поступово виникає особливий зв'язок. Коли Конга привозять до Нью-Йорка, він виривається на волю та починає шукати Енн.
"Кінг-Конг": дивіться онлайн трейлер фільму
І це ще не весь список. Додайте до свого перегляду ще й інші фільми, якщо маєте на це час:
- "Відпочинок за обміном", 2006;
- "Школа року", 2003;
- "Кунг-фу Панда", 2008;
- "Джуманджі: Поклик джунглів", 2017;
- "Фанатик", 2000.
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