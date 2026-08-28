Якщо ви обожнюєте цього актора або ще не бачили фільмів із ним, то 24 Канал підібрав яскраву добірку, щоб закрити гештальт для обох категорій.

"Minecraft у кіно", 2025

Рейтинг IMDb: 5,6

У центрі сюжету легендарний світ Minecraft. Ґаррет "Сміттяр" Ґаррісон, Генрі, Наталі та Дон – четверо звичайних людей, які намагаються розв'язати свої звичайні та повсякденні проблеми. Але одного дня, пройшовши через таємничий портал, вони потрапляють у Верхній світ – неймовірну кубічну країну чудес, що процвітає завдяки силі уяви. Щоб повернутися додому, їм доведеться не лише пізнати цей дивовижний світ, а й захистити його від темних сил, таких як Піґліни та Зомбі.

"Minecraft: Фільм": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Джуманджі: Наступний рівень", 2019

Рейтинг IMDb: 6,6

Друзі знову потрапляють до небезпечної гри, однак правила і розподіл персонажів цього разу змінюються. Після подій попереднього фільму Спенсер зберігає залишки зламаної гри Джуманджі. Нудьгуючи за впевненістю, яку він мав у вигляді аватара, Спенсер таємно лагодить картридж і зникає. Друзі вирушають на його пошуки, однак до них приєднюється дідусь Спенсер і його колишній бізнес-партнер.

"Джуманджі: Наступний рівень": дивіться онлайн трейлер фільму

"На межі", 2015

Рейтинг IMDb: 7,7

Сатиричний комедійний серіал розповідає про геополітичну кризу та спроби запобігти Третій світовій війні через дії нового очільника Пакистану. Джек Блек виконав роль незграбного і низькорангового чиновника дипломатичної служби США.

"На межі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кінг-Конг", 2005

Рейтинг IMDb: 7,2

У 1930-х роках режисер Карл Денем вирушає разом зі знімальною командою на таємничий Острів Черепа, щоб зняти новий фільм. Там акторку Енн Дерроу викрадають місцеві жителі й приносять у жертву гігантській горилі, на ім'я Конг, але між дівчиною та велетнем поступово виникає особливий зв'язок. Коли Конга привозять до Нью-Йорка, він виривається на волю та починає шукати Енн.

"Кінг-Конг": дивіться онлайн трейлер фільму

І це ще не весь список. Додайте до свого перегляду ще й інші фільми, якщо маєте на це час:

"Відпочинок за обміном", 2006;

"Школа року", 2003;

"Кунг-фу Панда", 2008;

"Джуманджі: Поклик джунглів", 2017;

"Фанатик", 2000.

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