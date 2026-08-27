Сайт IMDb має рейтинг таких фільмів, тому тепер точно знатимете, що варто викреслити зі свого списку.

Антирейтинг фільмів

"Катастрофічне кіно", 2008

Рейтинг IMDb: 1,9

Молодий чоловік разом із друзями намагається вижити після того, як світ починає охоплювати серія неймовірних катастроф. Фільм побудований як пародія на популярні блокбастери та кінематографічні персонажі 2000-х років.

"Катастрофічне кіно": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Манос: Руки долі", 1966

Рейтинг IMDb: 1,7

Родина подорожує автомобілем, однак збивається зі шляху. Вони знаходять віддалений будинок посеред пустельної місцевості. Там герої знайомляться з дивним господарем і потрапляють у полон загадкового культу.

"Манос: Руки долі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пташиний апокаліпсис: Шок і жах", 2010

Рейтинг IMDb: 1,7

Молодий чоловік і його дівчина вирушають у подорож, коли на людей раптово починають нападати зграї агресивних птахів. Герої намагаються вижити посеред хаосу, який поступово перетворюється на справжній апокаліпсис.

"Пташиний апокаліпсис: Шок і жах": дивіться онлайн трейлер фільму

"Супермалюки: Малюки-генії 2", 2003

Рейтинг IMDb: 1,5

Група надзвичайно розумних малюків має особливу здатність спілкуватися між собою власною мовою. Їм доводиться протистояти небезпечним планам дорослих і спробувати врятувати інших дітей.

"Супермалюки: Малюки-генії 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Врятувати Різдво", 2014

Рейтинг IMDb: 1,3

Головний герой намагається переконати свого зневіреного родича знову повірити у справжній дух Різдва. Під час святкування він пояснює власне бачення різдвяних традицій і того, чому це свято має важливе значення для християн.

"Врятувати Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Красуня і гидке каченя", 2008

Рейтинг IMDb: 2,0

Красивий хлопець давно закоханий у привабливу дівчину, але вона не хоче починати стосунки, доки її найкраща подруга не знайде собі пару. Тож герой вирішує допомогти подрузі коханої знайти чоловіка, хоча завдання виявляється набагато складнішим, ніж він очікував.

"Красуня і гидке каченя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Радхе", 2021

Рейтинг IMDb: 1,8

Поліцейський Радхе отримує завдання зупинити небезпечного наркоторговця, який тероризує Мумбаї. Під час операції він вступає в боротьбу зі злочинним угрупованням і намагається знищити мережу, що поширює наркотики містом.

"Радхе": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дім мертвих", 2003

Рейтинг IMDb: 2,1

Група молодих людей вирушає на острів, де має відбутися вечірка, але опиняється в самому центрі зомбі-апокаліпсису. Щоб вижити, героям доводиться знайти спосіб перемогти армію мерців і розкрити таємницю острова.

"Дім мертвих": дивіться онлайн трейлер фільму

"Син Маски", 2005

Рейтинг IMDb: 2,3

Молодий художник знаходить легендарну маску Локі, яка наділяє свого власника надзвичайними здібностями. Коли в його родині народжується дитина, що успадковує силу маски, життя героя перетворюється на суцільний хаос.

"Син Маски": дивіться онлайн трейлер фільму

"Епічне кіно", 2007

Рейтинг IMDb: 2,5

Група молодих людей дізнається, що всі вони пов'язані з дивним фантастичним пророцтвом. Разом вони вирушають у пригоди, які пародіюють сюжети відомих фентезійних і пригодницьких фільмів.

"Епічне кіно": дивіться онлайн трейлер фільму

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