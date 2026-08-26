На сайті IMDb є список серіалів, який показує від того, який оцінили найвище, і до того, який опинився на самому дні. Далі у матеріалі дізнавайтесь, які стрічки потрапили до першої десятки.
Найкращі серіали
1. "Пуститися берега", 2008 – 2019
Рейтинг IMDb: 9,5
Це історія Волтера Вайта (Браян Кренстон), шкільного вчителя хімії, якому діагностують невиліковну хворобу. Він зривається й пускається берега.
"Пуститися берега": дивіться онлайн трейлер серіалу
2. "Чорнобиль", 2019
Рейтинг IMDb: 9,3
Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Попри те, що стрічка стала дуже популярною, компанія HBO опинилась у скандалі через те, що без погодження використала життєву історію Людмили та Василя Ігнатенків.
"Чорнобиль": дивіться онлайн трейлер серіалу
3. "Гра престолів", 2011 – 2019
Рейтинг IMDb: 9,2
Телесеріал створити за мотивами циклу романів "Пісня льоду й полум'я" письменника Джорджа Р. Р. Мартіна. Сюжет розповідає про боротьбу шляхетних родів за контроль над Залізним Троном та владу над континентом Вестерос.
"Гра престолів": дивіться онлайн трейлер серіалу
4. "Клан Сопрано", 1999 – 2007
Рейтинг IMDb: 9,2
Сюжет розповідає про вигадане сімейство італо-американської мафії в північному Нью-Джерсі. Фінал багато в чому підводить до такої думки: злочинець залишається злочинцем, а його природа – це усвідомлений вибір, який викликає співчуття.
"Клан Сопрано": дивіться онлайн трейлер серіалу
5. "Краще подзвоніть Солу", 2015 – 2022
Рейтинг IMDb: 9,0
Це приквел до серіалу "Пуститися берега". Він розповідає про трансформацію дрібного та не надто успішного адвоката Джиммі Мак-Гілла на цинічного кримінального юриста Сола Ґудмена.
"Краще подзвоніть Солу": дивіться онлайн трейлер серіалу
6. "Офіс", 2005 – 2013
Рейтинг IMDb: 9,0
Серіал розпочинається з того, що у відділенні Скрентон з'являються чутки про те, що президенти Dunder Mifflin хочуть скоротити його або закрити, тому працівники починають хвилюватися. Майкл Скотт (менеджер відділення Скрентон у паперової компанії) вирішує применшити серйозність ситуації, щоб колеги не панікували.
"Офіс": дивіться онлайн трейлер серіалу
7. "Шерлок", 2010 – 2017
Рейтинг IMDb: 9,0
У серіалі розповідається про детектива Шерлок Холмса – відомого персонажа творів англійського письменника Артура Конан Дойла та його вірного друга – доктора Ватсона. Події розгортаються у сучасному світі, а Шерлок розкриває злочини та намагається зловити злого професора Моріарті.
"Шерлок": дивіться онлайн трейлер серіалу
8. "Пітт", 2025 – …
Рейтинг IMDb: 8,9
Це американська драма про будні працівників відділення невідкладної допомоги у Піттсбурзі, створена за участю авторів культового серіалу "Швидка допомога".
"Пітт": дивіться онлайн трейлер серіалу
9. "Світляк", 2002 – 2003
Рейтинг IMDb: 8,9
Американський науково-фантастичний телесеріал Джосса Відона, який розповідає про виживання екіпажу невеликого космічного корабля класу "Світлячок" під назвою "Сереніті". Зауважимо, що події відбуваються у 2517 році.
"Світляк": дивіться онлайн трейлер серіалу
10. "Справжній детектив", 2014 – …
Рейтинг IMDb: 8,8
Це телесеріал у жанрі кримінальної драми й трилера, де кожен сезон розповідає нову історію з іншими персонажами, місцем дії та акторським складом. Історії розкривають темні сторони людської природи, руйнівні звички та моральні дилеми головних героїв.
"Справжній детектив": дивіться онлайн трейлер серіалу
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