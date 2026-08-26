На сайте IMDb есть список сериалов, в котором они расположены от самого высокооцененного до самого низкооцененного. Далее в материале узнайте, какие сериалы вошли в первую десятку.
Лучшие сериалы
1. "Во все тяжкие", 2008–2019
Рейтинг IMDb: 9,5
Это история Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон), школьного учителя химии, у которого диагностируют неизлечимую болезнь. Он срывается и сходит с ума.
"Во все тяжкие": смотрите онлайн трейлер сериала
2. "Чернобыль", 2019
Рейтинг IMDb: 9,3
События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Несмотря на то, что сериал стал очень популярным, компания HBO оказалась в центре скандала из-за того, что без согласования использовала историю жизни Людмилы и Василия Игнатенко.
"Чернобыль": смотрите онлайн трейлер сериала
3. "Игра престолов", 2011–2019
Рейтинг IMDb: 9,2
Телесериал снят по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Сюжет рассказывает о борьбе знатных родов за контроль над Железным Троном и власть над континентом Вестерос.
"Игра престолов": смотрите онлайн трейлер сериала
4. "Клан Сопрано", 1999–2007
Рейтинг IMDb: 9,2
Сюжет рассказывает о вымышленном семействе итало-американской мафии в северном Нью-Джерси. Финал почему-то подводит к следующему выводу: преступник остается преступником, а его природа – это осознанный выбор, вызывающий сочувствие.
"Клан Сопрано": смотрите онлайн трейлер сериала
5. "Лучше позвоните Солу", 2015–2022
Рейтинг IMDb: 9,0
Это приквел к сериалу "Во все тяжкие". Он рассказывает о превращении мелкого и не слишком успешного адвоката Джимми Макгилла в циничного уголовного юриста Сола Гудмана.
"Лучше позвоните Солу": смотрите онлайн трейлер сериала
6. "Офис", 2005–2013
Рейтинг IMDb: 9,0
Сериал начинается с того, что в отделении Скрентона появляются слухи о том, что президенты Dunder Mifflin хотят сократить его или закрыть, поэтому сотрудники начинают волноваться. Майкл Скотт (менеджер филиала в Скрентоне бумажной компании) решает преуменьшить серьезность ситуации, чтобы коллеги не паниковали.
"Офис": смотрите онлайн трейлер сериала
7. "Шерлок", 2010–2017
Рейтинг IMDb: 9,0
В сериале рассказывается о детективе Шерлоке Холмсе – известном персонаже произведений английского писателя Артура Конан Дойла и его верном друге – докторе Ватсоне. События разворачиваются в современном мире, а Шерлок раскрывает преступления и пытается поймать злобного профессора Мориарти.
"Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала
8. "Питт", 2025 – …
Рейтинг IMDb: 8,9
Это американская драма о буднях сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, созданная при участии авторов культового сериала "Скорая помощь".
"Питт": смотрите онлайн трейлер сериала
9. "Светлячок", 2002 – 2003
Рейтинг IMDb: 8,9
Американский научно-фантастический телесериал Джосса Видона, рассказывающий о выживании экипажа небольшого космического корабля класса "Светлячок" под названием "Серенити". Отметим, что события происходят в 2517 году.
"Светлячок": смотрите онлайн трейлер сериала
10. "Настоящий детектив", 2014 – …
Рейтинг IMDb: 8,8
Это телесериал в жанре криминальной драмы и триллера, где каждый сезон рассказывает новую историю с другими персонажами, местом действия и актерским составом. Истории раскрывают темные стороны человеческой натуры, разрушительные привычки и моральные дилеммы главных героев.
"Настоящий детектив": смотрите онлайн трейлер сериала
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