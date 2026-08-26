На сайте IMDb есть список сериалов, в котором они расположены от самого высокооцененного до самого низкооцененного. Далее в материале узнайте, какие сериалы вошли в первую десятку.

Лучшие сериалы

1. "Во все тяжкие", 2008–2019

Рейтинг IMDb: 9,5

Это история Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон), школьного учителя химии, у которого диагностируют неизлечимую болезнь. Он срывается и сходит с ума.

"Во все тяжкие": смотрите онлайн трейлер сериала

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2. "Чернобыль", 2019

Рейтинг IMDb: 9,3

События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Несмотря на то, что сериал стал очень популярным, компания HBO оказалась в центре скандала из-за того, что без согласования использовала историю жизни Людмилы и Василия Игнатенко.

"Чернобыль": смотрите онлайн трейлер сериала

3. "Игра престолов", 2011–2019

Рейтинг IMDb: 9,2

Телесериал снят по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Сюжет рассказывает о борьбе знатных родов за контроль над Железным Троном и власть над континентом Вестерос.

"Игра престолов": смотрите онлайн трейлер сериала

4. "Клан Сопрано", 1999–2007

Рейтинг IMDb: 9,2

Сюжет рассказывает о вымышленном семействе итало-американской мафии в северном Нью-Джерси. Финал почему-то подводит к следующему выводу: преступник остается преступником, а его природа – это осознанный выбор, вызывающий сочувствие.

"Клан Сопрано": смотрите онлайн трейлер сериала

5. "Лучше позвоните Солу", 2015–2022

Рейтинг IMDb: 9,0

Это приквел к сериалу "Во все тяжкие". Он рассказывает о превращении мелкого и не слишком успешного адвоката Джимми Макгилла в циничного уголовного юриста Сола Гудмана.

"Лучше позвоните Солу": смотрите онлайн трейлер сериала

6. "Офис", 2005–2013

Рейтинг IMDb: 9,0

Сериал начинается с того, что в отделении Скрентона появляются слухи о том, что президенты Dunder Mifflin хотят сократить его или закрыть, поэтому сотрудники начинают волноваться. Майкл Скотт (менеджер филиала в Скрентоне бумажной компании) решает преуменьшить серьезность ситуации, чтобы коллеги не паниковали.

"Офис": смотрите онлайн трейлер сериала

7. "Шерлок", 2010–2017

Рейтинг IMDb: 9,0

В сериале рассказывается о детективе Шерлоке Холмсе – известном персонаже произведений английского писателя Артура Конан Дойла и его верном друге – докторе Ватсоне. События разворачиваются в современном мире, а Шерлок раскрывает преступления и пытается поймать злобного профессора Мориарти.

"Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала

8. "Питт", 2025 – …

Рейтинг IMDb: 8,9

Это американская драма о буднях сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, созданная при участии авторов культового сериала "Скорая помощь".

"Питт": смотрите онлайн трейлер сериала

9. "Светлячок", 2002 – 2003

Рейтинг IMDb: 8,9

Американский научно-фантастический телесериал Джосса Видона, рассказывающий о выживании экипажа небольшого космического корабля класса "Светлячок" под названием "Серенити". Отметим, что события происходят в 2517 году.

"Светлячок": смотрите онлайн трейлер сериала

10. "Настоящий детектив", 2014 – …

Рейтинг IMDb: 8,8

Это телесериал в жанре криминальной драмы и триллера, где каждый сезон рассказывает новую историю с другими персонажами, местом действия и актерским составом. Истории раскрывают темные стороны человеческой натуры, разрушительные привычки и моральные дилеммы главных героев.

"Настоящий детектив": смотрите онлайн трейлер сериала

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