Непревзойденной Дженнифер Лопес – 55: фильмы, в которых снялась мировая звезда

24 июля американская певица и актриса Дженнифер Лопес празднует день рождения. Одной из самых влиятельных, сексуальных и известных звезд современности исполняется 55 лет. Хотя женщине удалось обмануть время, поскольку она выглядит просто потрясающе, а поклонниц всегда интересуют ее секреты красоты.

По случаю юбилея Дженнифер Лопес редакция Кино 24 составила подборку фильмов, в которых снялась актриса. Где-то ей удалось передать свою героиню лучше, где-то – хуже, но эти ленты все равно нравятся многим зрителям.

Актуально 9 лучших сериалов июля, которые точно стоят просмотра

"Начни сначала" (2018)

Маи – 40 лет, однако женщина работает на работе, которая совсем не приносит ей желаемого дохода. Главная героиня уже не верит в то, что сможет воплотить свои мечты в реальность. Как-то друзья создают Маи фейковую страницу в одной из социальных сетей, а описание делают таким, какой женщина хочет видеть себя в будущем. Так сотрудник компании, занимающейся финансами, находит Маю и приглашает ее на работу.

"Начни сначала": смотрите онлайн трейлер фильма

"Моя пиратская свадьба" (2022)

Дарси и Том должны праздновать свадьбу на Филиппинах, куда и отправляются. Они хотят расслабиться, однако вдруг гости портят все райское наслаждение. Сначала ссориться начинают родители Дарси, а впоследствии свое недовольство показывает и мать Тома. Более того, неожиданно приезжает бывший возлюбленный невесты, поэтому между молодоженами возникает конфликт. Главным героям к тому же спонтанно приходится иметь дело с пиратами.

"Моя пиратская свадьба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мать" (2023)

В фильме рассказывается о беременной женщине, которая была вынуждена бежать от торговцев оружием. Однако одному из мужчин таки удается ее отыскать и ранить в живот. Мать выжила, но отказалась от малыша. Теперь женщина живет на Аляске и почти не общается с людьми. Вдруг она узнает, что ее дочь находится в опасности. Хотя девочка и воспитывается в другой семье, но главная героиня не может оставаться в стороне.

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"Мать": смотрите онлайн трейлер фильма

"Стриптизёрши" (2019)

Главные героини фильма – подруги, которые работают стриптизершами и получают за это неплохие деньги. Им нравится такая жизнь, однако вдруг начинаются проблемы с финансами. Подруги привыкли к роскоши, поэтому теперь не могут приспособиться к экономии. Женщины считают, что в сложной ситуации виноваты именно их клиенты. Поэтому стриптизерши хотят наказать мужчин, чтобы вернуть свою прежнюю прибыль.

"Стриптизёрши​​​​​​​": смотрите онлайн трейлер фильма

"Паркер" (2013)

В фильме рассказывается о мужчине, по имени Паркер, – вора, который уже давно занимается плохими делами. Как-то он должен выполнить задание от своего друга – ограбить ярмарку, а помогают в этом еще четверо людей. Однако вдруг ситуация идет не по плану, поскольку происходит пожар.

"Паркер": смотрите онлайн трейлер фильма

Уверены, что среди наших читателей есть поклонники Дженнифер Лопес. Актрису до сих пор можно часто увидеть в кино. Поэтому если вы смотрели не все фильмы с ней из нашей подборки, то обязательно сделайте это сегодня.