З нагоди ювілею Дженніфер Лопес редакція Кіно 24 склала добірку фільмів, у яких знялася акторка. Десь їй вдалося передати свою героїню краще, десь – гірше, але ці стрічки все одно подобаються багатьом глядачам.

Актуально 9 найкращих серіалів липня, які точно варті перегляду

"Почни спочатку" (2018)

Маї – 40 років, однак жінка працює на роботі, яка зовсім не приносить їй бажаного доходу. Головна героїня вже не вірить в те, що зможе втілити свої мрії в реальність. Якось друзі створюють Маї фейкову сторінку в одній з соціальних мереж, а опис роблять таким, якою жінка хоче бачити себе у майбутньому. Так співробітник компанії, що займається фінансами, знаходить Маю і запрошує її на роботу.

"Почни спочатку": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нестримне весілля" (2022)

Дарсі та Том мають святкувати весілля на Філіппінах, куди й відправляються. Вони хочуть розслабитися, однак раптом гості псують усю райську насолоду. Спершу сваритися починають батьки Дарсі, а згодом своє невдоволення показує й мати Тома. Ба більше, несподівано приїжджає колишній коханий нареченої, тому між молодятами виникає конфлікт. Головним героям до того ж спонтанно доводиться мати справу з піратами.

"Нестримне весілля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мати" (2023)

У фільмі розповідається про вагітну жінку, яка була змушена втікати від торговців зброєю. Проте одному з чоловіків таки вдається її відшукати та поранити у живіт. Мати вижила, але відмовилася від малюка. Тепер жінка живе на Алясці та майже не спілкується з людьми. Раптом вона дізнається, що її донька перебуває у небезпеці. Хоч дівчинка й виховується в іншій сім'ї, але головна героїня не може залишатися осторонь.

Рекомендуємо З небанальним сюжетом: 3 серіали, які тримають інтригу до кінця

"Мати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шахрайки з Волл-стріт" (2019)

Головні героїні фільму – подруги, які працюють стриптизерками та отримують за це непогані гроші. Їм подобається таке життя, однак раптом починаються проблеми з фінансами. Подруги звикли до розкоші, тому тепер не можуть пристосуватися до економії. Жінки вважають, що у складній ситуації винні саме їхні клієнти. Тому стриптизерки хочуть покарати чоловіків, аби повернути свій колишній прибуток.

"Шахрайки з Волл-стріт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Паркер" (2013)

У фільмі розповідається про чоловіка, на ім'я Паркер, – злодія, який вже давно займається поганими справами. Якось він повинен виконати завдання від свого друга – пограбувати ярмарку, а допомагають у цьому ще четверо людей. Однак раптом ситуація йде не за планом, оскільки стається пожежа.

"Паркер": дивіться онлайн трейлер фільму

Впевнені, що серед наших читачів є прихильники Дженніфер Лопес. Акторку й досі можна часто побачити у кіно. Тож якщо ви дивилися не всі фільми з нею з нашої добірки, то обов'язково зробіть це сьогодні.