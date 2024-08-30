Блондинка, покорившая Голливуд: 3 фильма с невероятной Кэмерон Диас

30 августа свой день рождения отмечает популярная американская актриса Кэмерон Диас. В молодом возрасте женщину пригласили на съемки в фильме "Маска", который впоследствии стал легендарным. В то время она не имела актерского образования, но потом смогла добиться больших успехов в этой сфере, ведь сыграла главные роли во многих лентах.

В 2014 году вышел фильм "Энни", где появилась Кэмерон. После этого актриса заявила, что пока прекращает деятельность, ведь постоянные отъезды на съемочные площадки ее утомили. Однако за свою карьеру Диас успела завоевать мировую киноиндустрию. Поэтому какие фильмы с известной актрисой посмотреть, расскажет Кино 24.

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"Ангелы Чарли" (2000)

Ангелы – это люди, что работают в частном агентстве, которое занимается различными расследованиями. Среди них, в частности, Натали Кук, Алекс Мандей и Дилан Сандерс. Как-то вице-президент одной компании поручает им важное задание – найти партнера. Однако впоследствии оказывается, что девушки имеют дело с врагом.

"Ангелы Чарли": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отпуск по обмену" (2006)

Романтическая рождественская комедия с Кэмерон Диас – это то, что обязательно нужно посмотреть в преддверии зимних праздников. В фильме рассказывается об успешной женщине, по имени Аманда, и писательнице Айрис. У главных героинь совсем не складываются отношения с мужчинами, поэтому во время рождественских каникул они меняются жизнями.

"Отпуск по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма

"Подальше от тебя" (2005)

Сестры Мэгги и Роуз – очень разные. Вторая постоянно защищает первую, ведь та является вольнодумной, любит менять работу, выпивать и развлекаться с мужчинами. У них сложные отношения, которые однажды полностью рушатся. Дело в том, что Мэгги переспала с парнем Роуз, поэтому последняя выгоняет сестру из дома.

"Подальше от тебя": смотрите онлайн трейлер фильма

Согласятся, что Кэмерон Диас – фантастическая актриса. Фильмы с ней точно заслуживают просмотра!