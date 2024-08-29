Такие ленты часто совмещают интригу, расследование и неожиданные повороты. Однако, не все детективы все равно стоит смотреть– важно выбирать фильмы и сериалы, которые действительно оправдают ваши ожидания. В нашей подборке от Кино 24 вы найдете именно такие ленты, которые достойны вашего внимания.

Советуем Фильм "Яремчук: Бесподобный мир красоты" побил рекорд кассовых сборов: какую сумму собрала лента

"Пленницы"

Рейтинг IMDb: 8.2

Во время празднования Дня Благодарения у соседей семья Доверий не замечает, как их маленькая дочь исчезает бесследно. Сначала родители не подозревают ничего плохого, но когда начинают искать дочь, становится понятно, что она исчезла. Отец девочки, Келлер Доверие, в отчаянии переворачивает весь дом вверх дном, потом выбегает на улицу, обыскивая каждый уголок, но дочери нигде нет.

Во время расследования полиция наталкивается на след странного фургона., который был припаркован на улице в момент исчезновения ребенка. Это становится первым и единственным ключом в деле, и кажется, что разгадка близка, но нет…

"Полонянки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ветряная река"

Рейтинг IMDb: 7.7

Охотник Кори Ламберт, работая в Департаменте рыболовства в индейской резервации Ветряная Река, во время прогулки неожиданно обретает тело недавно убитой женщины. Эта страшная находка привлекает ФБР, решающее отправить агента для расследования. Однако на дело направляют Джейн Беннер, молодую и неопытную агентку, которая наталкивается на трудности в суровых условиях зимнего Висконсина. Холод, бездорожье и особая атмосфера резервации превращают дело в настоящее испытание для нее.

Понимая, что сама не справится, Джейн обращается за помощью к Кори Ламберту, местного жителя, хорошо знающий территорию и ее неписаные законы. Совместными усилиями они начинают распутывать клубок загадок., и оказывается, что это не единственное убийство.

"Ветряная река": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лучшее предложение"

Рейтинг IMDb: 7.8

Вергилий Олдман, успешный и уважаемый руководитель одного из ведущих аукционных домов, является настоящим ценителем искусства и антиквариата. За многие годы он собрал в своем секретном зале на вилле коллекцию бесценных шедевров живописи, которая охватывает разные эпохи и стили. Эти картины, скрыты от посторонних глаз, стали его личным достоянием и источником вдохновения.

Однажды его привычная жизнь нарушает появление загадочной женщины. Она обращается к Олдману с просьбой продать антиквариат, принадлежащий ее семье. Однако эта женщина тщательно скрывает свою личность, что пробуждает в Вергилии интерес и интригу.

"Лучшее предложение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Невидимый гость"

Рейтинг IMDb: 8.0

Молодой успешный бизнесмен Эдриан Дориа оказывается в ужасной ситуации, когда просыпается в закрытом изнутри номере отеля рядом с мертвым телом своей любовницы. Обстоятельства кажутся безысходными: его обвиняют в убийстве, но Эдриан категорически отрицает свою вину, утверждая, что не причастен к преступлению. Понимая, что самостоятельно не сможет выпутаться из этой сложной ситуации, он обращается за помощью в Виргинию Гудмэн – ведущего специалиста по проблемным юридическим делам.

"Невидимый гость": смотрите онлайн трейлер фильма

Гудмен известна своей непревзойденной способностью находить решение в, казалось бы, безнадежным делам, и теперь она принимается за защиту Дориа. В течение одной напряженной ночи они вместе будут работать над тем, чтобы найти единственную возможную версию событий, которая позволит бизнесмену избежать тюрьмы.