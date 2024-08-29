Этот успех подтвержден результатами третьего уикенда показов ленты. За три недели проката лента собрала почти 10 миллионов гривен.

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Фильм о Яремчуке установил новый рекорд кассовых сборов: что известно

Лента, создание которой обошлось в 2,5 миллиона гривен, сумела превзойти предыдущего лидера среди документальных фильмов в Украине – оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе". Последний собрал 9 миллионов гривен.

"Яремчук: Несравненный мир красоты" собрал почти 10 миллионов гривен за время проката, и уже привлек внимание около 63 000 зрителей.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма

Примечательно, что кинопоказы фильма продолжаются, поэтому количество зрителей и собранных средств может еще увеличиться. Успех этой ленты демонстрирует не только ее коммерческий потенциал, но и глубокий интерес общества к личности Назария Яремчука и его вклада в украинскую культуру.