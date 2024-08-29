Цей успіх підтверджено результатами третього вікенду показів стрічки. За три тижні прокату стрічка зібрала майже 10 мільйонів гривень.

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Фільм про Яремчука встановив новий рекорд касових зборів: що відомо

Стрічка, створення якої обійшлося у 2,5 мільйона гривень, зуміла перевершити попереднього лідера серед документальних фільмів в Україні – оскароносний фільм "20 днів у Маріуполі". Останній зібрав 9 мільйонів гривень.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси" зібрав майже 10 мільйонів гривень за час прокату, і вже привернув увагу близько 63 000 глядачів.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться онлайн трейлер фільму

Примітно, що кінопокази фільму тривають, тож кількість глядачів та зібраних коштів може ще збільшитися. Успіх цієї стрічки демонструє не лише її комерційний потенціал, але й глибокий інтерес суспільства до постаті Назарія Яремчука та його внеску в українську культуру.