Є актори, які стали справжніми секс-символи 2000-х років. Зараз вони, звичайно, вже подорослішали, однак намагаються тримати планку. Про найсексуальніших акторів того часу розповість Кіно 24.

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Сексуальні актори 2000-х років

Чед Мюррей

У 2000-х роках кар'єра американського актора Чеда Мюррея стрімко розвивалася. У ті часи він, зокрема, знявся у таких фільмах та серіалах: "Дівчата Гілмор", "Історія попелюшки", "Школа виживання" і "Шалена п'ятниця".

Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо став справжнім секс-символом 2000-х років, однак й зараз розбиває серця жінок. За свою кар'єру актор вже здобув чимало нагород, бурхливо розвивається і його особисте життя.

Бред Пітт

Лавреат премій "Оскар", "Еммі" та "Золотий глобус" Бред Пітт також викрадав жіночі серця у 2000-х роках і продовжу це робити й зараз. Фільми з цим актором стають культовими та здобувають шалену популярність.

Раян Гослінг

Канадський кіноактор Раян Гослінг і зараз вважається одним із найсексуальніших серед відомих чоловіків. Молодого його можна побачити у таких фільмах: "Згадуючи Титанів", "Фанатик" і "Щоденник пам'яті".

Зак Ефрон

Чи не найбільшу славу американський актор Зак Ефрон здобув, коли знявся у фільмі "Шкільний мюзикл", який складається з трьох частин. Особливо звабливий він у третій. Зараз знаменність подовжує з'являтися у кіно.

Ви точно бачили когось з цих акторів у кіно. У них не лише приваблива зовнішність, але й неймовірний талант.