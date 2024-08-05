Мэрилин Монро, настоящее имя которой Норма Джин Мортенсон-Бейкер, нашли мертвой 5 августа 1962 года. К годовщине ее смерти Кино 24 подготовило подборку фильмов с актрисой.

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"Все о Еве"

Фильм, получивший 6 наград Оскар, рассказывает о звезде Бродвея Марго. Она стареет, а ее успех в актерстве с каждым днем ослабевает. Марго нанимает трудолюбивую Еву себе в помощницы. Но у девушки есть свои планы на эту работу.



Мэрилин Монро в кино / Кадр из фильма

"Асфальтовые джунгли"

Вор Док выходит из тюрьмы и сразу начинает готовить новое ограбление. Он берет в ассистенты других гангстеров, проверенных временем. Операция проваливается, поэтому каждый из них вынужден бороться за собственную жизнь. Мэрилин Монро получила небольшую роль в этом фильме, но благодаря ей ленту вспоминают до сих пор.

"Асфальтовые джунгли": смотрите трейлер онлайн

"Ниагара"

Молодожены Полли и Рэй приезжают на водопад, чтобы отдохнуть. Они знакомятся с другой парой, где мужчина недавно покинул психиатрическую больницу. Отношения между людьми становятся все сложнее.



Мэрилин Монро в кино / Кадр из фильма

"Джентльмены предпочитают блондинок"

Танцовщицы Лорелей и Дороти едут в Париж на гастроли. Заодно они хотят найти себе бойфрендов. Одна из девушек знакомится с богатым мужчиной. И его отец подозревает, что блондинка хочет быть с ним только ради денег, а потому нанимает детектива.

"Джентльмены предпочитают блондинок": смотрите трейлер онлайн

"Зуд седьмого года"

Ричард Шерман – издатель и женатый человек. Его жена и сын уезжают за город, тем временем он знакомится с очаровательной блондинкой, которую сыграла Мэрилин Монро. Именно в этом эпизоде происходит культовый эпизод, когда поток воздуха раздувает подол платья героини.



Мэрилин Монро в кино / Кадр из фильма

"В джазе только девушки"

Джо и Джерри – музыканты, становятся свидетелями убийства. Они решают спрятаться во Флориде и переодеться в женщин, чтобы никто их не узнал. За роль в этом фильме Мэрилин Монро получила "Золотой глобус".

"В джазе только девушки": смотрите трейлер онлайн

"Неприкаянные"

Главная героиня планирует развестись с мужем. Она приезжает в небольшой городок, где знакомится с двумя ковбоями. В кругу незнакомцев женщина пытается понять, чего хочет от жизни. Это последний фильм Мэрилин Монро.



Мэрилин Монро в кино / Кадр из фильма

Мэрилин Монро остается кумиром миллионов людей, а ее образ в кино до сих пор исследуют психологи и аналитики. Предлагаем и вам ознакомиться с творчеством актрисы.