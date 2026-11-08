Фантастические миры, в которые хочется попасть: 5 фильмов с невероятными спецэффектами

Взрывы, гигантские монстры, фантастические миры и графика, заставляющая усомниться в собственных глазах. Современное кино научилось воплощать на экране практически все. Жаль только, что хороший сценарий компьютер пока не всегда может обеспечить.

24 Канал собрал 5 зрелищных фильмов, в которых спецэффекты действительно впечатляют. Некоторые из этих фильмов получили самые престижные кинонаграды именно за визуальную составляющую.

"Аватар: Огонь и пепел", 2025

Жанр: фантастика, приключения, боевик.

IMDb: 7,2

Джейк Салли и его семья вновь оказываются в центре опасного противостояния на Пандоре. На этот раз зрителей знакомят с новыми племенами на'ви, огненными ландшафтами и фантастическими существами. Джеймс Кэмерон в очередной раз доказывает, что тратить сотни миллионов на красивую картинку – его любимое хобби.

Что говорят критики: 66% на Rotten Tomatoes. Визуальные эффекты называют потрясающими, хотя сюжет критикуют за повторение предыдущих частей.

"Аватар: Огонь и пепел": смотреть трейлер

"Дюна: Часть вторая", 2024

Жанр: фантастика, приключения, драма.

IMDb: 8,4

Пол Атрейдес объединяется с фрименами, чтобы отомстить за уничтожение своей семьи. Зрителей ждут гигантские песчаные черви, грандиозные сражения и пустынные пейзажи. После такого даже обычная поездка на море кажется недостаточно зрелищной.

Что говорят критики: 92% на Rotten Tomatoes. Обозреватели восхищаются масштабом, операторской работой и зрелищными сценами. Отзывы критиков.



"Дюна: Часть вторая": смотреть трейлер

"Годзилла: Минус один", 2023

Жанр: фантастика, боевик, драма.

IMDb: 7,6

Послевоенная Япония пытается оправиться от разрушений, но тут появляется гигантский монстр и решает, что у страны недостаточно проблем. Масштабные разрушения и жутко реалистичный Годзилла стали главными визуальными достоинствами картины.

Что говорят критики: 99% на Rotten Tomatoes. Хвалят зрелищные спецэффекты и эмоциональный сюжет. Фильм также получил "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

"Годзилла: Минус один": смотреть трейлер

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага", 2024

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

IMDb: 7,4

В постапокалиптическом мире молодая Фуриоза попадает в плен к жестокому вождю байкеров. Впереди – опасная борьба за выживание, безумные погони и взрывы, после которых даже самые грандиозные голливудские блокбастеры кажутся скромными. Джордж Миллер явно решил, что тормоза – для слабаков.

Что говорят критики: 90% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели восхищаются масштабными экшн-сценами, спецэффектами и режиссурой, хотя отмечают, что фильм уступает по динамике "Дороге гнева".

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага": смотреть трейлер

"Королевство планеты обезьян", 2024

Жанр: фантастика, приключения, боевик.

IMDb: 6,8

Спустя много поколений после правления Цезаря обезьяны господствуют на Земле, а люди вынуждены скрываться. Молодой шимпанзе Ноа отправляется в опасное путешествие, которое изменит его представление о мире. Иногда трудно поверить, что большинство главных персонажей созданы с помощью компьютерной графики.

Что говорят критики: 80% на Rotten Tomatoes. Особенно отмечают реалистичных цифровых персонажей, детализированный мир и визуальные эффекты.

"Королевство планеты обезьян": смотреть трейлер

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