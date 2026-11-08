Фантастичні світи, у які хочеться потрапити: 5 фільмів із неймовірними ефектами

24 Канал зібрав 5 видовищних фільмів, у яких спецефекти справді вражають. Деякі з цих стрічок отримали найпрестижніші кінонагороди саме за візуальну складову.

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"Аватар: Вогонь і попіл", 2025

Жанр: фантастика, пригоди, бойовик.

IMDb: 7,2

Джейк Саллі та його родина знову опиняються в центрі небезпечного протистояння на Пандорі. Цього разу глядачів знайомлять із новими племенами на'ві, вогняними ландшафтами та фантастичними істотами. Джеймс Кемерон вкотре доводить, що витрачати сотні мільйонів на красиву картинку – його улюблене хобі.

Що кажуть критики: 66% на Rotten Tomatoes. Візуальні ефекти називають приголомшливими, хоча сюжет критикують за повторення попередніх частин.

"Аватар: Вогонь і попіл": дивитись трейлер

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Дюна: Частина друга", 2024

Жанр: фантастика, пригоди, драма.

IMDb: 8,4

Пол Атрейдес об'єднується з фременами, щоб помститися за знищення своєї родини. На глядачів чекають велетенські піщані черви, грандіозні битви та пустельні пейзажі. Після такого навіть звичайна поїздка на море здається недостатньо видовищною.

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Що кажуть критики: 92% на Rotten Tomatoes. Оглядачі захоплюються масштабом, операторською роботою та видовищними сценами. Відгуки критиків.



"Дюна: Частина друга": дивитись трейлер

"Ґодзілла: Мінус один", 2023

Жанр: фантастика, бойовик, драма.

IMDb: 7,6

Повоєнна Японія намагається оговтатися від руйнувань, але тут з'являється велетенський монстр і вирішує, що країні замало проблем. Масштабні руйнування та моторошно реалістична Ґодзілла стали головними візуальними перевагами стрічки.

Що кажуть критики: 99% на Rotten Tomatoes. Хвалять видовищні спецефекти та емоційну історію. Фільм також отримав "Оскар" за найкращі візуальні ефекти.

"Ґодзілла: Мінус один": дивитись трейлер

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага", 2024

Жанр: фантастика, бойовик, пригоди.

IMDb: 7,4

У постапокаліптичному світі молода Фуріоза потрапляє в полон до жорстокого ватажка байкерів. Попереду – небезпечна боротьба за виживання, шалені погоні та вибухи, після яких навіть найбільші голлівудські блокбастери здаються скромними. Джордж Міллер явно вирішив, що гальма – для слабаків.

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Що кажуть критики: 90% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі захоплюються масштабними екшн-сценами, спецефектами та режисурою, хоча зазначають, що фільм поступається динамікою "Дорозі гніву".

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага": дивитись трейлер

"Королівство планети мавп", 2024

Жанр: фантастика, пригоди, бойовик.

IMDb: 6,8

Через багато поколінь після правління Цезаря мавпи панують на Землі, а люди змушені ховатися. Молодий шимпанзе Ноа вирушає в небезпечну подорож, яка змінить його уявлення про світ. Іноді важко повірити, що більшість головних персонажів створені за допомогою комп'ютерної графіки.

Що кажуть критики: 80% на Rotten Tomatoes. Особливо відзначають реалістичних цифрових персонажів, деталізований світ і візуальні ефекти.

"Королівство планети мавп": дивитись трейлер

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