Кульминация, которую трудно забыть: 5 фильмов с самым напряженным финалом
- Статья описывает пять фильмов с напряженными финалами: "Психо" (1960), "Одержимость" (2014), "Бойцовский клуб" (1999), "Шестое чувство" (1999) и "Семь" (1995).
- Каждый из этих фильмов отмечен за свою концовку, которая считается определяющим моментом или самым большим сюжетным поворотом.
Концовка фильма – одна из важнейших его частей, ведь она может как улучшить, так и испортить впечатление от его просмотра. Всего несколько минут финала определяют, лента станет провалом или шедевром. Есть немало лент, которые терпели неудачу только из-за плохого завершения.
Хороший фильм должен не только приглашать зрителя в увлекательное путешествие, но и завершать его с соответствующими впечатлениями. Кино 24 расскажет о именно таких лентах, последние минуты которых являются самыми напряженными в истории кино.
К слову Вызвали громкие скандалы: 3 популярные фильмы, которые запрещали в разных странах мира
"Психо" (1960)
Знаменитый триллер рассказывает о женщине, которая сбегает после того, как украла деньги у своего босса. Она поселяется в отеле, где знакомится с его застенчивым владельцем. Это запускает череду запутанных событий. Фильм считают одним из самых выдающихся, а его концовка является выдающимся моментом и самым большим сюжетным поворотом.
"Психо": смотрите трейлер онлайн
"Одержимость" (2014)
Психологическая музыкальная драма рассказывает об амбициозном барабанщике Эндрю, который поступает в консерваторию в Нью-Йорке. Желание стать лучшим перерастает в одержимость, которую подогревает жесткий преподаватель Эндрю: он изматывает парня репетициями настолько, что времени на жизнь и здоровье просто не остается. Финальные моменты фильма выводят его на новый уровень: Эндрю исполняет сложное барабанное соло, что пронизывает до глубины души.
"Одержимость": смотрите трейлер онлайн
"Бойцовский клуб" (1999)
Основанный на одноименном романе Чака Паланика, фильм рассказывает о безымянном Рассказчике, жизнь которого меняется после встречи с загадочным Тайлером Дерденом. Вместе они создают "бойцовский клуб", объединяющий других мужчин. Лента сначала была воспринята неоднозначно, но впоследствии стала культовой классикой. А его концовка является идеальной кульминацией истории.
"Бойцовский клуб": смотрите трейлер онлайн
"Шестое чувство" (1999)
В центре психологического триллера – детский психолог Малколм Крау, чей последний пациент утверждает, что может видеть мертвых и общаться с ними. Малкольм пытается лучше узнать мальчика, чтобы помочь ему. Фильм получил 6 номинаций на Оскар. Его финал переворачивает представление зрителя о ленте с ног на голову.
"Шестое чувство": смотрите трейлер онлайн
"Семь" (1995)
Криминальный триллер рассказывает о детективе Уильяме Сомерсете, который начинает работать в дуэте с Дэвидом Миллсом, недавно перевелся в новый участок. Они охотятся на серийного убийцу, который выбирает жертв по их грехам. Интересно, что сначала концовку фильма хотели изменить, но режиссер Дэвид Финчер настоял на своем варианте. И это стало определяющим моментом для ленты и незабываемым финальным поворотом.
"Семь": смотрите трейлер онлайн