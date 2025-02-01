Создатели кино знают, как создать оригинальный сюжет, что заставил бы зрителя сидеть перед экраном до самого завершения. 24 Канал расскажет о фильмах, концовки которых однозначно способны удивить.

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"Семь"

Классический криминальный триллер рассказывает о двух детективах, которые объединяются для дела о серийных убийцах. Каждое тщательно спланированное преступление базируется на основе одного из семи смертных грехов.

"Семь": смотрите трейлер онлайн

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Когда детективы обнаружили убийцу Джона Доу, осталось два последних греха – зависть и гнев. Его план впоследствии раскрывается – детективам приходит коробка с головой жены Миллза. Мужчина, узнав, что его жена к тому же была беременной, в гневе убивает преступника.

"Подозрительные лица"

Таинственный фильм рассказывает о гениальном преступнике Кайзере Созу, который получил авторитет в криминальном мире. На него работают пятеро самых опытных гангстеров-профессионалов. Фильм показывает историю через рассказ Вербала Кинта.

"Подозрительные лица": смотрите трейлер онлайн

Мощный финал фильма стал часто упоминаемым в поп-культуре. Детектив, который общался с Кинтом, отпускает его: тот выходит из участка. Тогда в полиции понимают, что история мужчины состояла из случайных слов и предметов в кабинете. Вербал перестает хромать, а его рука больше не дрожит. Зритель понимает, что он – тот самый Кейзер Созе.

"Олдбой"

События южнокорейского триллера происходят в 1988 году. Это трагическая история О Десу, которого держат в камере 15 лет без всякой причины. Когда его внезапно освобождают, он решает найти и отомстить тайному похитителю. По дороге он встречает шеф-повара, в которую влюбляется. Она готова помочь ему в поисках.

"Олдбой": смотрите трейлер онлайн

У фильма тревожная и неожиданная концовка. Герой наконец встречает злодея, отвечающего за его страдания. Оказалось, что похититель организовал все это из мести. Довольный своими действиями, он накладывает на себя руки. Неоднозначный финал оставляет после себя сильные впечатления.