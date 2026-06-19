Так что если хотите немного пощекотать себе нервы и до последней минуты ждать развязки сюжета, то подборка фильмов от 24 Канала в этом поможет.
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"Помни", 2000
Рейтинг IMDb: 8,4
Это психологический триллер Кристофера Нолана, главная изюминка которого – нелинейный сюжет. События разворачиваются в обратном хронологическом порядке.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Память главного героя Леонарда "перезагружается" каждые 15 минут. Чтобы ориентироваться в жизни, он пользуется поляроидными снимками с подписями и делает татуировки с самыми важными фактами.
"Помни": смотрите онлайн трейлер фильма
"Субстанция", 2024
Рейтинг IMDb: 7,2
Обладательница "Оскара" Элизабет Спаркл ведёт популярное телешоу по аэробике. В день её 50-летия продюсер увольняет женщину, считая её "старой" для телеэкранов. В отчаянии Элизабет узнает о нелегальном препарате под названием "Субстанция". Она покупает его, и после инъекции из её спины вылупляется новая, более молодая и идеальная версия – девушка по имени Сью.
"Субстанция": смотрите онлайн трейлер фильма
"Озеро Каддо", 2024
Рейтинг IMDb: 6,8
В 2022 году 8-летняя Анна бесследно исчезает в диких, лабиринтообразных водах озера Каддо. Её старшая сестра Элли отправляется на поиски, которые приводят её к жуткому открытию. Фильм постепенно раскрывает, что в районе озера существуют разломы во времени. Герои не просто ищут пропавшую девочку, а путешествуют между разными десятилетиями.
"Озеро Каддо": смотрите онлайн трейлер фильма
"Чёрный лебедь", 2010
Рейтинг IMDb: 8,0
Психологический триллер рассказывает об одержимой перфекционизмом балерине Нине. Получив главную роль в "Лебедином озере", она должна сыграть и хрупкого Белого лебедя, и страстного Чёрного. Под давлением режиссёра и собственной психики девушка теряет грань между реальностью и галлюцинациями.
"Чёрный лебедь": смотрите онлайн трейлер фильма
"Шестое чувство", 1999
Рейтинг IMDb: 8,2
Психиатр Малкольм Кроу берется за сложное дело 9-летнего Коула. Мальчик замкнут в себе, на теле у него следы побоев, а другие дети считают его чудаком. Ребёнок открывает врачу секрет: он видит мёртвых людей. Малкольм сначала считает мальчика больным, но впоследствии меняет свой подход к ситуации.
"Шестое чувство": смотрите онлайн трейлер фильма
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