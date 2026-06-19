В материале 24 Канала мы собрали подборку актёров, которые ушли из жизни преждевременно. Их смерть до сих пор остаётся болезненной темой для поклонников, коллег и всей киноиндустрии.
Смотрите также: новый детектив на Netflix, который заставит вас затаить дыхание
Какие известные актеры умерли в молодом возрасте?
Эти потери стали настоящим потрясением для мира кинематографа. Ведь многие из этих актеров могли бы подарить зрителям еще десятки ярких ролей в фильмах и сериалах. Их смерть потрясла Голливуд и миллионы поклонников по всему миру, ведь большинство из них ушли из жизни в расцвете карьеры.
В этой подборке мы также вспомнили Мэттью Перри, который ещё мог бы радовать зрителей своим неповторимым юмором и новыми ролями. Однако актёр трагически скончался в октябре 2023 года.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Вот актеры, чья смерть стала для поклонников настоящим потрясением:
- Брэндон Ли, 28 лет. Актёр погиб в результате смертельного ранения во время съёмок фильма "Ворон". На съёмочной площадке произошёл несчастный случай с оружием.
Брэндон Ли в фильме "Ворон" / Кадр из фильма
- Мэттью Перри, 54 года. Актер умер от передозировки 28 октября 2023 года. Его нашли мертвым в джакузи в собственном доме.
Мэттью Перри в сериале "Друзья" / Кадр из сериала
- Дэйви Чейз, 35 лет. Актриса скончалась в результате тяжелого заболевания. Трагедия произошла 16 июня 2026 года в Лос-Анджелесе.
Дэйви Чейз в фильме "Звонок" / Кадр из фильма
- Джин Гарлоу, 26 лет. Актриса внезапно скончалась из-за отека мозга.
Джин Гарлоу в фильме "Оклеветанная" / Кадр из фильма
- Хит Леджер, 28 лет. Актёр скончался от передозировки снотворных и сильнодействующих препаратов, которые обнаружили в его организме во время вскрытия.
Хит Леджер в фильме "Тёмный рыцарь" / Кадр из фильма
- Крис Фарли, 33 года. Актёр умер от передозировки наркотиков.
Крис Фарли в фильме "Томми Телепень" / Кадр из фильма
- Ривер Феникс, 23 года. Смерть наступила в результате передозировки наркотиками на тротуаре возле ночного клуба "Viper Room".
Ривер Феникс в фильме "Глупое пари" / Кадр из фильма
- Джеймс Дин, 24 года. Актёр трагически погиб в автокатастрофе.
Джеймс Дин в фильме "Гигант" / Кадр из фильма
- Бриттан Мерфи, 32 года. Актриса скончалась от остановки сердца, вызванной лекарствами, которые она принимала во время лечения пневмонии и анемии.
Бриттан Мерфи в фильме "Город грехов" / Кадр из фильма
Теперь поклонникам остаётся только пересматривать фильмы и сериалы с их участием, которые в своё время принесли им славу и любовь миллионов зрителей.