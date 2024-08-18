В предвкушении новой поры Кино 24 рекомендует посмотреть фильмы с осенней атмосферой. Это романтические и эмоциональные ленты, которые вызовут ностальгию и теплые чувства.

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"Легенды осени"

Фильм, что был номинирован на три премии Оскар, рассказывает об отце, его трех сыновей и женщине, которая меняет жизнь каждого. Главные герои проходят через множество испытаний: это война, измены, потери и многое другое. Но несмотря на все это они сохраняют теплые чувства веры, надежды и любви. Невероятные осенние пейзажи и игра актеров обещает оставить приятные эмоции после просмотра.

"Легенды осени": смотрите трейлер онлайн

"Осень в Нью-Йорке"

Владелец ресторана в Нью-Йорке Уилл Кин расстался с любимой. В тот самый момент, прямо в парке, он видит Шарлотту, а уже вечером встречает ее в своем заведении. Шарлотта меняет его жизнь, но оказывается, что ей осталось жить совсем недолго.

"Осень в Нью-Йорке": смотрите трейлер онлайн

"Сладкий ноябрь"

Романтическая осенняя мелодрама рассказывает о встрече Нельсона Моса – бизнесмена, который отложил личную жизнь ради карьеры, и Сары – удивительной женщины. Она вырывает Нельсона из рутинной жизни и показывает ему, что такое радость. Мужчина понимает, что она – именно та женщина, с которой он хочет провести свою жизнь. Но для Сары эта осень может быть последней.

"Сладкий ноябрь": смотрите трейлер онлайн

"Когда Гарри встретил Салли"

Фильм, получивший премию Британской академии, рассказывает о Гарри и Салли, которые случайно встретились по просьбе тогдашней возлюбленной парня. Они понравились друг другу и быстро нашли общий язык, но Салли считает, что между ними не может быть чего-то большего, чем дружба. Они несколько раз встречаются снова годы спустя, но только решение об их судьбе предстоит принять только Гарри и Салли.

"Когда Гарри встретил Салли": смотрите трейлер онлайн

Рекомендуем посмотреть эти фильмы, чтобы подготовиться к осенней атмосфере. Кроме того, такое кино идеально подойдет для вечернего просмотра.