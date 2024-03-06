С погибшим от рук россиян Пашей Ли: подборка фильмов, в которых сыграл молодой актер

Сегодня, 6 марта, ровно 2 года с тех пор, как безжалостная война, которую начала Россия, забрала у Украины талантливого актера Пашу Ли. На его счету немало ролей, однако остается только догадываться, сколько еще кинолент, в которых бы сыграл Паша Ли, могли бы увидеть украинцы, если бы не военные преступления страны-агрессора.

То, что никому не удастся отобрать – это память о талантливом актере, а также его роли. Кино 24 подобрал подборку фильмов, в которых сыграл Паша Ли.

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"Штольня", 2006

Этот фильм считается первым коммерческим украинским триллером и фильмом ужасов для широкой зрительской аудитории, что был снят на украинском языке. Режиссером киноленты стал Любомир Кобыльчук.

Пятеро студентов отправляются на летнюю археологическую практику, где их должен встретить Профессор, роль которого исполнял Николай Карцев. Паша Ли сыграл одного из студентов – Дэна. Именно он во время раскопок случайно находит вход в штольню. Несмотря на тревожные знаки, которые попадаются им на каждом шагу, студенты решают окунуться в подземелье, надеясь разгадать тайну штольни. Советуем посмотреть фильм, чтобы узнать, что же ждет любознательных студентов дальше.

"Штольня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Обычное дело", 2012

Режиссером фильма "Обычное дело" является Валентин Васянович. В этой киноленте Паша Ли сыграл второстепенную роль, а именно ди-джея.

В основу киноработы положена история психотерапевта Толика. Его недавно уволили с работы, однако он не расстраивается. Герой считает это событие хорошим знаком, чтобы начать новую жизнь и заняться любимым делом. В этот момент рядом с ним оказывается его старый друг – авантюрист Славик. Так, двое друзей попадают в абсурдные и невероятные ситуации.

"Обычное дело": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тени забытых предков", 2013

Эту ленту можно назвать одним из лучших украинских фильмов ужасов.

По сюжету, во времена глубокой древности 9 мольфаров образовали Круг Силы, чтобы удерживать равновесие темных сил. В период, когда загадочные убийства в лесах происходили довольно часто, могущественные мольфары с помощью древнего обряда пленили всех карпатских духов в Книгу Теней. Они заклеймили ее магической Згардой. Однако, один демон остался на свободе и он начал охоту за магической серебряной монетой, которая является единственным ключом к Книге.

В наше время, пытаясь привлечь внимание девушки, 20-летний студент Иван становится причиной исчезновения Згарды, которую меньше десятка лет назад нашли в Карпатах и передали университету. После этого на телах его 8 друзей появляются знаки, которые повторяют контуры магической Згарды. Что же будет с ними дальше, узнайте, просмотрев фильм "Тени забытых предков".

"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

"Встреча одноклассников", 2019

Если предыдущие фильмы, в которых снимался Паша Ли, были окутаны тайнами и мистикой, то эта кинокартина покажет зрителям комедийную историю о невероятных приключениях тройки школьных друзей, которые встречаются через 25 лет после окончания школы.

По сюжету, 3 бывших одноклассников, а ныне закадычных друзей, получают приглашение на юбилейную встречу в честь 25-летия окончания школы. Валера – рок-звезда, у которого нет отбоя от девушек. Андрей – бизнесмен, который чувствует себя счастливым и точно одинок. Леша – интеллигент, у которого жизнь, которую трудно назвать такой, какая играет веселыми красками. Собравшись вместе, ребята решили отдохнуть так, как никогда не отдыхали.

Вместе с Павлом Ли, который в фильме исполнил роль Кости, сыграли популярные украинские актеры Андрей Бурым, Алексей Нагрудный, а также фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.

"Встреча одноклассников": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мирный-21", 2023

Незадолго до начала полномасштабной войны известный актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев снял фильм "Мирный-21".

Эта лента на самом деле особенная, поскольку это последний фильм, в котором сыграл Паша Ли. Киноработа "Мирный-21" – это не вымышленная история, а вполне реальные события. Они произошли в июне 2014 года в Луганской области.

Так, фильм рассказывает о луганских пограничниках, которые со всем мужеством и храбростью защищали родную землю от российских оккупантов.

"Мирный-21": смотрите онлайн трейлер фильма

Снимая военную драму с Пашей Ли в главной роли, режиссер предложил придумать персонажу позывной, который бы что-то значил именно для актера. Из-за любви Ли к египтологии решили, что его герой будет носить позывной "Осирис".

И когда я получил приглашение на прощание со своим другом (Пашей Ли – Кино 24) в похоронном бюро "Осирис", то в очередной раз удивился, насколько жизнь и Всевышний гораздо более сложные сценаристы, если можно так сказать, чем мы думаем,

– рассказывал Ахтем Сеитаблаев.

Символическое совпадение: к годовщине гибели Паши Ли на экранах покажут последний фильм с его участием

Фильм "Вкус свободы" 7 марта выходит на экраны кинотеатров. Это – романтическая комедия с кулинарной тематикой, в которой одну из главных ролей сыграл Паша Ли.

По удивительному совпадению, допремьерный показ киноленты пришелся на вторую годовщину смерти Паши Ли.