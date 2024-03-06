Те, що нікому не вдасться відібрати – це пам'ять про талановитого актора, а також його ролі. Кіно 24 підібрав добірку фільмів, у яких зіграв Паша Лі.

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"Штольня", 2006

Цей фільм вважається першим комерційним українським трилером та фільмом жахів для широкої глядацької авдиторії, що був знятий українською мовою. Режисером кінострічки став Любомир Кобильчук.

П'ятеро студентів вирушають на літню археологічну практику, де їх повинен зустріти Професор, роль якого виконував Микола Карцев. Паша Лі зіграв одного із студентів – Дена. Саме він під час розкопок випадково знаходить вхід у штольню. Незважаючи на тривожні знаки, які трапляються їм на кожному кроці, студенти вирішують поринути у підземелля, сподіваючись розгадати таємницю штольні. Радимо переглянути фільм, щоб дізнатися, що ж чекає допитливих студентів далі.

"Штольня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Звичайна справа", 2012

Режисером фільму "Звичайна справа" є Валентин Васянович. У цій кінострічці Паша Лі зіграв другородню роль, а саме ді-джея.

В основу кінороботи покладена історія психотерапевта Толіка. Його нещодавно звільнили з роботи, проте він не засмучується. Герой вважає цю подію гарним знаком, аби почати нове життя та зайнятися улюбленою справою. В цей момент поряд з ним опиняється його старий друг – авантюрист Славік. Так, двоє друзів потрапляють в абсурдні та неймовірні ситуації.

"Звичайна справа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тіні забутих предків", 2013

Цю стрічку можна назвати одним із найкращих українських фільмів жахів.

За сюжетом, у часи сивої давнини 9 мольфарів утворили Коло Сили, щоб утримувати рівновагу темних сил. В період, коли загадкові вбивства в лісах ставалися досить часто, могутні мольфари за допомогою давнього обряду полонили всіх карпатських духів у Книгу Тіней. Вони затаврували її магічною Зґардою. Проте, один демон залишився на волі і він розпочав полювання за магічною срібною монетою, яка є єдиним ключем до Книги.

В наш час, намагаючись привернути уваги дівчини, 20-річний студент Іван стає причиною зникнення Зґарди, яку менше ніж десяток років тому знайшли в Карпатах та передали університету. Після цього на тілах його 8 друзів з'являються знаки, які повторюють контури магічної зґарди. Що ж буде із ними далі, дізнайтесь, переглянувши фільм "Тіні забутих предків".

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зустріч однокласників", 2019

Якщо попередні фільми, у яких знімався Паша Лі, були огорнуті таємницями та містикою, то ця кінокартина покаже глядачам комедійну історію про неймовірні пригоди трійки шкільних друзів, які зустрічаються через 25 років після закінчення школи.

За сюжетом, 3 колишніх однокласників, а нині нерозлучних друзів, отримують запрошення на ювілейну зустріч на честь 25-річчя закінчення школи. Валера – рок-зірка, у якого немає відбою від дівчат. Андрій – бізнесмен, який почуває себе щасливим і точно самотній. Льоша – інтелігент, у якого життя, яке важко назвати таким, що грає веселими барвами. Зібравшись разом, хлопці вирішили відпочити так, як ніколи не відпочивали.

Разом з Павлом Лі, який у фільмі виконав роль Кості, зіграли популярні українські актори Андрій Бурим, Олексій Нагрудний, а також фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин.

"Зустріч однокласників": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мирний-21", 2023

Незадовго до початку повномасштабної війни відомий актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв зняв фільм "Мирний-21".

Ця стрічка насправді особлива, оскільки це останній фільм, у якому зіграв Паша Лі. Кіноробота "Мирний-21" – це не вигадана історія, а цілком реальні події. Вони відбулися в червні 2014 року на Луганщині.

Так, фільм розповідає про луганських прикордонників, які з усією мужністю та хоробрістю боронили рідну землю від російських окупантів.

"Мирний-21": дивіться онлайн трейлер фільму

Знімаючи воєнну драму із Пашею Лі в головній ролі, режисер запропонував вигадати персонажу позивний, який би щось означав саме для актора. Через любов Лі до єгиптології вирішили, що його герой носитиме позивний "Осіріс".

І коли я отримав запрошення на прощання зі своїм другом (Пашею Лі – Кіно 24) у похоронному бюро "Осіріс", то вкотре здивувався, наскільки життя і Всевишній набагато складніші сценаристи, якщо можна так сказати, ніж ми думаємо,

– розповідав Ахтем Сеітаблаєв.

Символічний збіг: до роковин загибелі Паші Лі на екранах покажуть останній фільм за його участі

Фільм "Смак свободи" 7 березня виходить на екрани кінотеатрів. Це – романтична комедія з кулінарною тематикою, у якій одну з головних ролей зіграв Паша Лі.

За дивовижним збігом, допрем'єрний показ кінострічки припав до других роковин смерті Паші Лі.