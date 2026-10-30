Эти фильмы с Патриком Стюартом вы, возможно, пропустили: 6 недооцененных работ легенды Голливуда

28 октября 2026 года британский актер скончался в возрасте 86 лет. Он оставил после себя десятки ярких киноработ, которые по-прежнему восхищают зрителей.

24 Канал собрал шесть фильмов с участием Патрика Стюарта, которые помогут вспомнить его талант и увидеть актера в совершенно разных амплуа.

"Матч", 2014

Жанр: психологическая драма, комедия.

IMDb: 6,8

Эксцентричный преподаватель танцев Тоби Пауэлл соглашается на интервью с супругами, которые якобы исследуют историю танца. Однако невинная беседа быстро превращается в психологическое противостояние. Оказывается, гости пришли не только за воспоминаниями, но и за неудобными ответами о прошлом мужчины.

Что говорят критики: фильм получил 76% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели отметили убедительную игру Стюарта, хотя некоторым картина показалась слишком театральной.

"Матч": смотреть трейлер

"Папа Сэвидж", 1998

Жанр: криминальный триллер, драма.

IMDb: 5,9

На первый взгляд, герой Стюарта – обычный фермер, выращивающий тюльпаны. Однако за любовью к цветам скрывается криминальное прошлое. Когда молодые сообщники решают похитить его деньги, ситуация заканчивается трагедией. И теперь Сэвидж готов на все, чтобы отомстить.

Что говорят критики: картина получила сдержанные отзывы. На Rotten Tomatoes представлены лишь две профессиональные рецензии, однако необычный криминальный образ Стюарта делает фильм интересным для его поклонников.

"Папа Сэвидж": смотреть трейлер

"Джеффри", 1995

Жанр: романтическая комедия, драма.

IMDb: 6,8

Молодой нью-йоркец Джеффри решает отказаться от интимной жизни из-за страха заразиться ВИЧ. Однако именно тогда он встречает мужчину своей мечты. Патрик Стюарт играет его остроумного друга Стерлинга, который не стесняется откровенных разговоров и раздает советы, даже когда его об этом не просят.

Что говорят критики: фильм имеет 71% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Роджер Эберт особо отметил персонажа Стюарта, а критики похвалили удачное сочетание юмора и серьезных тем.

"Джеффри": смотреть трейлер

"Охота на слонов", 2013

Жанр: криминальная комедия, драма.

IMDb: 6,3

После гибели отца 12-летний Йонатан решает ограбить банк, который отказался помочь его семье. Для этого мальчик привлекает дедушку, его друга и эксцентричного британского аристократа в исполнении Стюарта. Казалось бы, что может пойти не так, когда ребенок и компания пенсионеров берутся за ограбление? Практически все.

Что говорят критики: фильм получил лишь 38% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Одни обозреватели оценили необычный юмор, другие раскритиковали предсказуемость сюжета.

"Охота на слонов": смотреть трейлер

"Кода", 2019

Жанр: музыкальная драма.

IMDb: 6,1

Известный пианист Генри Коул после личной трагедии переживает творческий кризис и боится выходить на сцену. Его жизнь меняется после знакомства с музыкальным критиком Хелен Моррисон, которую сыграла Кэти Холмс.

Что говорят критики: фильм получил 62% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Критики похвалили актерскую игру и музыку, хотя некоторые сюжетные повороты назвали неубедительными.

"Кода": смотреть трейлер

"Лев зимой", 2003

Жанр: историческая драма.

IMDb: 6,9

Английский король Генрих II собирает семью на Рождество, чтобы определить наследника престола. Однако праздничный ужин быстро превращается в поле битвы. Жена короля плетет интриги, сыновья борются за власть, а сам монарх пытается хоть как-то контролировать семейный хаос.

Что говорят критики: обозревательница Los Angeles Times отметила, что Стюарт уступает Питеру О'Тулу из экранизации 1968 года, однако его сдержанная игра придает истории особый колорит.

"Лев зимой": смотреть трейлер

Стало известно, в каком фильме Патрик Стюарт появится в последний раз.