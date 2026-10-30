Ці фільми з Патріком Стюартом ви могли пропустити: 6 недооцінених робіт легенди Голлівуду

24 Канал зібрав шість фільмів із Патріком Стюартом, які допоможуть згадати його талант і побачити актора в абсолютно різних амплуа.

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"Матч", 2014

Жанр: психологічна драма, комедія.

IMDb: 6,8

Ексцентричний викладач танців Тобі Пауелл погоджується на інтерв'ю з подружжям, яке нібито досліджує історію танцю. Однак невинна розмова швидко перетворюється на психологічне протистояння. Виявляється, гості прийшли не лише за спогадами, а й за незручними відповідями про минуле чоловіка.

Що кажуть критики: фільм отримав 76% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначили переконливу гру Стюарта, хоча деяким стрічка здалася надто театральною.

"Матч": дивитись трейлер

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"Тато Севідж", 1998

Жанр: кримінальний трилер, драма.

IMDb: 5,9

На перший погляд, герой Стюарта — звичайний фермер, який вирощує тюльпани. Однак за любов'ю до квітів приховується кримінальне минуле. Коли молоді спільники вирішують викрасти його гроші, ситуація закінчується трагедією. І тепер Севідж готовий на все, щоб помститися.

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Що кажуть критики: стрічка отримала стримані відгуки. На Rotten Tomatoes представлені лише дві професійні рецензії, проте незвичний кримінальний образ Стюарта робить фільм цікавим для його шанувальників.

"Тато Севідж": дивитись трейлер

"Джеффрі", 1995

Жанр: романтична комедія, драма.

IMDb: 6,8

Молодий нью-йоркець Джеффрі вирішує відмовитися від інтимного життя через страх заразитися ВІЛ. Однак саме тоді зустрічає чоловіка своєї мрії. Патрік Стюарт грає його дотепного друга Стерлінга, який не соромиться відвертих розмов і роздає поради, навіть коли його про це не просять.

Що кажуть критики: фільм має 71% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes. Роджер Еберт особливо відзначив персонажа Стюарта, а критики похвалили вдале поєднання гумору та серйозних тем.

"Джеффрі": дивитись трейлер

"Полювання на слонів", 2013

Жанр: кримінальна комедія, драма.

IMDb: 6,3

Після загибелі батька 12-річний Йонатан вирішує пограбувати банк, який відмовився допомогти його родині. Для цього хлопець залучає дідуся, його друга та ексцентричного британського аристократа у виконанні Стюарта. Здавалося б, що може піти не так, коли дитина та компанія пенсіонерів беруться за пограбування? Практично все.

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Що кажуть критики: стрічка отримала лише 38% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Одні оглядачі оцінили незвичний гумор, інші розкритикували передбачуваність сюжету.

"Полювання на слонів": дивитись трейлер

"Кода", 2019

Жанр: музична драма.

IMDb: 6,1

Відомий піаніст Генрі Коул після особистої трагедії переживає творчу кризу та боїться виходити на сцену. Його життя змінюється після знайомства з музичною критикинею Гелен Моррісон, яку зіграла Кеті Голмс.

Що кажуть критики: фільм отримав 62% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes. Критики похвалили акторську гру та музику, хоча деякі сюжетні повороти назвали непереконливими.

"Кода": дивитись трейлер

"Лев узимку", 2003

Жанр: історична драма.

IMDb: 6,9

Англійський король Генріх II збирає родину на Різдво, щоб визначити спадкоємця престолу. Однак святкова вечеря швидко перетворюється на поле битви. Дружина короля плете інтриги, сини борються за владу, а сам монарх намагається хоч якось контролювати сімейний хаос.

Що кажуть критики: оглядачка Los Angeles Times зазначила, що Стюарт поступається Пітеру О'Тулу з екранізації 1968 року, проте його стримана гра додає історії особливого шарму.

"Лев узимку": дивитись трейлер

Стало відомо, в якому фільмі з’явиться Патрік Стюарт востаннє.