"В оточенні музики та сліз": помер Патрік Стюарт – легенда франшизи "Люди Ікс"

Останні дні життя легенда кіно провів під опікою своєї дружини Санні після нетривалої боротьби з важкою недугою – хворобою Альцгеймера. Трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці артиста в соціальних мережах, пише TMZ.

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Стало відомо, що актор помер ще в понеділок, однак публічно про втрату родина оголосила лише зараз. Легенда фільмів про "Людей Ікс" відійшов у вічність у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

В офіційній заяві зазначається, що в останні миті поруч із зіркою були його найближчі друзі та члени сім'ї. Прощання з видатним митцем було сповнене світлого смутку та теплих спогадів.

Він був оповитий теплими обіймами, живою музикою, молитвами, сльозами та сміхом– йдеться у повідомленні родини.

Ми назавжди збережемо в пам’яті той спокій і задумливість на його обличчі — незмінне нагадування про його незламну гідність– додали рідні Стюарта.

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Окрім хвороби Альцгеймера Патрік Стюарт боровся також із деменцією з тільцями Леві – прогресуючим нейродегенеративним захворюванням.

Найвідоміші фільми, в яких грав Патрік Стюарт

Найважливіші ролі Стюарта, що зробили його кумиром мільйонів, – роль професора Чарльза Ксав'єра у франшизі "Люди Ікс" та капітана Жан-Люка Пікара у "Зоряному шляху". Окремо варто згадати культовий серіал "Зоряний шлях: Наступне покоління" (1987–1994), який забезпечив Стюарту статус міжнародної зірки.

Ось по яких стрічках глядачі також назавжди памʼятатимуть легенду кіно:

"Екскалібур" – 1981

"Дюна" – 1984

"Робін Гуд: Чоловіки в трико" – 1993

"Теорія змови" – 1997

"Зелена кімната" – 2015

"Ангели Чарлі" – 2019

Окрім десятиліть визначної акторської кар'єри, Патрік Стюарт залишив по собі вагомий слід у благодійності. Протягом багатьох років він активно підтримував численні гуманітарні ініціативи та допомагав тим, хто цього потребував.

Не так давно відійшов у засвіти молодий актор Ар Джей Мітт, який став відомим, завдяки ролі у культовому серіалі "Пуститися берега".