"В окружении музыки и слез": умер Патрик Стюарт – легенда "Люди Икс"

Патрик Стюарт / Фото sirpatstew
Выдающийся британский актер сэр Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет. Он известен по ролям в франшизах "Звездный путь" и "Люди Икс".
Последние дни жизни легенда кино провел под опекой своей жены Санни после непродолжительной борьбы с тяжелым недугом – болезнью Альцгеймера. О трагической новости сообщили на официальной странице артиста в социальных сетях, пишет TMZ.
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Стало известно, что актер скончался еще в понедельник, однако публично о потере семья объявила лишь сейчас. Легенда фильмов о "Людях Икс" умер в своем доме в Лос-Анджелесе.
В официальном заявлении отмечается, что в последние минуты рядом со звездой были его ближайшие друзья и члены семьи. Прощание с выдающимся артистом было наполнено светлой грустью и теплыми воспоминаниями.
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Помимо болезни Альцгеймера Патрик Стюарт боролся также с деменцией с тельцами Леви – прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием.
Самые известные фильмы, в которых играл Патрик Стюарт
Важнейшие роли Стюарта, сделавшие его кумиром миллионов, – роль профессора Чарльза Ксавьера во франшизе "Люди Икс" и капитана Жан-Люка Пикара в "Звездном пути". Отдельно стоит упомянуть культовый сериал "Звездный путь: Следующее поколение" (1987-1994), обеспечивший Стюарту статус международной звезды.
Вот по каким лентам зрители также будут навсегда помнить легенду кино:
- "Экскалибур" – 1981
- "Дюна" – 1984
- "Робин Гуд: Мужчины в трико" – 1993
- "Теория заговора" – 1997
- "Зеленая комната" – 2015
- "Ангелы Чарли" – 2019
Помимо десятилетий выдающейся актерской карьеры, Патрик Стюарт оставил после себя значительный след в благотворительности. На протяжении многих лет он активно поддерживал многочисленные гуманитарные инициативы и помогал тем, кто в этом нуждался.
Не так давно ушел из жизни молодой актер Ар Джей Митт, который стал известен благодаря роли в культовом сериале "Во все тяжкие".
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