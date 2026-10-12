Смерть знаменитості підтвердили місцеві чиновники, повідомляє TMZ. Наразі правоохоронні органи продовжують розслідування обставин загибелі актора. За попередніми даними, 34-річний артист вчинив самогубство у штаті Техас.

З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть улюбленого актора, філантропа та палкого захисника прав людей з інвалідністю, Ар Джей Мітта,

– підтвердив інформацію представник актора.

Ще на початку цього місяця Ар Джей Мітт проводив час зі своїм колегою по серіалу Луїсом Монкадою. На спільних кадрах у соціальних мережах чоловіки виглядали щасливими та усміхненими. Ніщо не віщувало страшної біди.



Луїс Монкада і Ар Джей Мітт зустрічалися на початку жовтня 2026 / Фото з інстаграму актора

Актор здобув світову славу завдяки участі у 56 епізодах "Пуститися берега", де зіграв Волтера "Флінна" Вайта-молодшого. Спираючись на власний досвід життя з церебральним паралічем, Мітт привніс автентичність у роль та створив платформу для підвищення обізнаності та інклюзії людей з інвалідністю

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Ар Джей також знімався у проєктах "Дубова кімната" та "Вартові правосуддя".



Ар Джей Мітт в серіалі "Пуститися берега" / Фото з інстаграму актора

Окрім акторської діяльності, він активно відстоював права людей з інвалідністю в Голлівуді. Минулого року Мітт освідчився своїй коханій Кеннеді Суарес після багатьох років стосунків.

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