Остання роль легенди Голлівуду: Патрік Стюарт з'явиться у новому фільмі Marvel уже після смерті

Патрік Стюарт / Фото Getty images
Легендарний британський актор Патрік Стюарт, який помер у віці 86 років, востаннє з'явиться в образі професора Чарльза Ксав'єра у нових "Месниках".
Як повідомляє People, останньою кінороботою зірки стане супергеройський блокбастер "Месники: Судний день", прем'єра якого запланована на 18 грудня 2026 року.
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Якою буде остання роль Патріка Стюарта
Актор знову перевтілився у професора Ікс — легендарного лідера Людей Ікс, якого вперше зіграв ще у 2000 році.
Уже в першому тизері стрічки глядачі побачили символічну сцену: професор Ксав'єр і Магнето зустрічаються за шаховою дошкою. І слова Магнето про те, що смерть приходить за всіма, тепер звучать особливо болісно.
Цікаво, що Стюарт уже прощався з образом професора Ікс у фільмі "Логан" 2017 року. Згодом Marvel повернула його у стрічці "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" 2022 року.
"Месники: Судний день": дивитись трейлер
Що Патрік Стюарт говорив незадовго до смерті
Особливо зворушливими тепер здаються слова актора з одного з його останніх інтерв'ю. У липні 2026 року Стюарт зізнався, що навіть не думав завершувати кар'єру, хоча й розумів, що з віком пропозицій ставало дедалі менше.
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"Я не можу уявити, що колись офіційно піду на пенсію. Я завжди буду актором", — говорив він.
Про смерть Стюарта стало відомо 29 жовтня. Актор пішов із життя напередодні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. За словами представників родини, останнім часом він боровся з хворобою Альцгеймера та деменцією.
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