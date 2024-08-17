Стоящие просмотра: 4 самых недооцененных фильма с Робертом Де Ниро

Роберт Де Ниро является несомненно одним из самых любимых и самых выдающихся актеров в истории кино. Его мастерские перформансы во многих фильмах и сериалах запоминаются каждому.

Фильмография Роберта Де Ниро, который сегодня, 17 августа, празднует 71-летие, насчитывает более 40 фильмов. Из-за такого количества не все обращают внимание на некоторые картины, которые тоже заслуживают внимания. Кино 24 расскажет о недооцененных фильмах с Робертом Де Ниро.

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"Бразилия"

Трагикомедийная антиутопия происходит в вымышленной стране, погрязшей в бюрократии. Бюрократ Сэм Лоури недоволен своей жизнью и работой, но от этого его спасают яркие сны. Однажды Сэм замечает, что женщина в его снах – реальный человек. Он готов на все, чтобы найти ее.



Роберт Де Ниро / Кадр из фильма

В этом фильме Роберт Де Ниро играет Арчибальда "Гарри" Таттла. Он появляется только в четырех сценах, но оставляет свой след в фильме. Его минималистичные реплики производят большое впечатление на зрителей.

"Ангельское сердце"

Сюжет разворачивается в Нью-Йорке в 1955 году. Частный детектив Гарри Эйнджео получает задание: заказчик просит найти его должника. Чем ближе детектив к развязке, тем больше жутких и странных приключений.



Роберт Де Ниро / Кадр из фильма

Для этой роли Роберт Де Ниро изменил свою внешность, отрастив длинные волосы и ногти, чтобы изобразить Князя Тьмы. Актер буквально продемонстрировал дьявольски удачную игру.

"Однажды в Америке"

Криминальная драма разворачивается в начале 20-х в Нью-Йорке. Двое парней Дэвид "Лапша" и Максимилиан "Макс" руководят бандой мальчишек, занимающихся мелкими кражами. Подростки мечтают разбогатеть, но Лапша предсказуемо попадает в тюрьму, откуда выходит уже в статусе гангстера. Его друзья процветают, поэтому Локшина присоединяется к ним и обсуждает амбициозную задачу ограбить банк.



Роберт Де Ниро / Кадр из фильма

Повествование фильма разворачивается через серию воспоминаний. Роберт Де Ниро сыграл Дэвида и предстал в своей стихии, атмосфере гангстеров и мафиози. Однако фильм незаслуженно не получил достаточно внимания.

"Ронин"

Боевик рассказывает о тайном клиенте, который собирает в Париже команду оперативников, известных как "Ронины", чтобы похитить сверхсекретный портфель. Задача почти невыполнимая, ведь за этим портфелем охотится еще несколько групп.



Роберт Де Ниро / Кадр из фильма

Де Ниро играет Сэма, бывшего агента ЦРУ. Особенным этот фильм делают невероятные сцены автомобильной погони и драматические сцены с Робертом Де Ниро. Без этого лента просто была бы еще одним фильмом об ограблении.