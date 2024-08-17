Фільмографія Роберта Де Ніро, який сьогодні, 17 серпня, святкує 71-річчя, налічує понад 40 фільмів. Через таку кількість не всі звертають увагу на деякі картини, які теж заслуговують уваги. Кіно 24 розповість про недооцінені фільми з Робертом Де Ніро.

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"Бразилія"

Трагікомедійна антиутопія відбувається у вигаданій країні, що загрузла в бюрократії. Бюрократ Сем Лоурі незадоволений своїм життям та роботою, але від цього його рятують яскраві сни. Одного разу Сем помічає, що жінка у його снах – реальна людина. Він готовий на все, щоб знайти її.



Роберт Де Ніро / Кадр з фільму

У цьому фільмі Роберт Де Ніро грає Арчібальда "Гаррі" Таттла. Він з'являється лише у чотирьох сценах, але залишає свій слід у фільмі. Його мінімалістичні репліки справляють чимале враження на глядачів.

"Янгольське серце"

Сюжет розгортається у Нью-Йорку 1955 року. Приватний детектив Гарі Ейнджео отримує завдання: замовник просить знайти його боржника. Що ближче детектив до розв'язки, тим більше моторошних і дивних пригод.



Роберт Де Ніро / Кадр з фільму

Для цієї ролі Роберт Де Ніро змінив свою зовнішність, відростивши довге волосся та нігті, аби зобразити Князя Темряви. Актор буквально продемонстрував диявольськи вдалу гру.

"Одного разу в Америці"

Кримінальна драма розгортається на початку 20-х у Нью-Йорку. Двоє хлопців Девід "Локшина" та Максиміліан "Макс" керують бандою хлопчаків, що займаються дрібними крадіжками. Підлітки мріють розбагатіти, але Локшина передбачувано потрапляє у в'язницю, звідки виходить вже у статусі гангстера. Його друзі процвітають, тож Локшина долучається до них і обговорює амбітне завдання пограбувати банк.



Роберт Де Ніро / Кадр з фільму

Оповідь фільму розгортається через серію спогадів. Роберт Де Ніро зіграв Девіда і постав у своїй стихії, атмосфері гангстерів та мафіозі. Однак фільм незаслужено не отримав достатньо уваги.

"Ронін"

Бойовик розповідає про таємного клієнта, який збирає у Парижі команду оперативників, відомих як "Роніни", щоб викрасти надсекретний портфель. Завдання майже нездійсненне, адже за цим портфелем полює ще кілька груп.



Роберт Де Ніро / Кадр з фільму

Де Ніро грає Сема, колишнього агента ЦРУ. Особливим цей фільм роблять неймовірні сцени автомобільної погоні та драматичні сцени з Робертом Де Ніро. Без цього стрічка просто була б ще одним фільмом про пограбування.