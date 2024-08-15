Сьогодні, 15 серпня, Дженніфер Лоуренс святкує день народження – їй виповнюється 34 роки. Кіно 24 зібрало маловідомі фільми з акторкою, про які ви могли не знати.

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"Палаюча рівнина"

У драмі розповідають про менеджерку ресторану Сільвію. Вона не може позбутися привидів минулого, в якому вчинила непоправне. Наслідки того випадку відображаються в її житті. Та деякі події змушують переглянути її погляди на життя.



Дженніфер Лоуренс / Кадр з фільму

Дженніфер Лоуренс грає Маріанну, яка випадково вбиває власну матір та її коханця. Попри те, що акторці тоді було 18, вона впоралась з надскладною роллю.

"Зимова кістка"

Малобюджетна стрічка розповідає про нещасливу сім'ю, яка живе в глушині. Відповідальність за всіх бере 17-річна Рі, яка проходить різноманітні труднощі, щоб врятувати від загибелі своїх близьких.



Дженніфер Лоуренс / Кадр з фільму

Дженніфер Лоуренс пригадувала, що їй 20-річній було складно зануритися в усі деталі життя підлітка. Вже тоді критики Голлівуду почали ставити ставки на Лоуренс.

"Як божевільний"

Мелодрама розповідає про двох молодих людей, які готові на все задля кохання. Вони знайомляться під час навчання в університеті, але розлучаються через обставини. Їхні стосунки мають пройти надскладне випробування.



Дженніфер Лоуренс / Кадр з фільму

Дженніфер Лоуренс виконує роль Саманти, цього разу вона відійшла від образу рішучої та сміливої дівчини і постала у новому амплуа. Саманта невзаємно закохана у давнього друга.

"Мати!"

Фільм жахів розповідає про сімейну пару, спокійне життя якої порушують незнайомці у будинку. Чоловік сприймає це спокійно, тоді як у жінки виникає тривожність.



Дженніфер Лоуренс / Кадр з фільму

Лоуренс грає непросту роль матері, де поєднується божевілля, абсурд та непристойність. Це кіно, до якого готові не всі, однак і тут Дженніфер показала себе на високому рівні.

"Диявол, якого ти знаєш"

Популярна та перспективна акторка нині веде усамітнений спосіб життя. Все, що у неї залишилося – це спогади. У її минулому є страшна таємниця, яку героїня хоче приховати.



Дженніфер Лоуренс / Кадр з фільму

Лоуренс грає перспективну акторку, яка змагається зі своєю матір'ю. Це молодша версія персонажа головної героїні, яка не менш важлива.