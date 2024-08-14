Міла Куніс, якій 14 серпня виповнився 41 рік, зіграла у багатьох фільмах і серіалах різноманітних жанрів. Кіно 24 розповість про найкращі стрічки з акторкою, які зробили її відомою.

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"У прольоті"

У центрі комедійної мелодрами композитор Пітер Бреттер, який розходиться з Сарою після 5 років стосунків. Вона натомість обрала іншого музиканта – рокера-британця. Пітер вирішує відпочити та їде на Гаваї, але в сусідньому номері відпочиває його колишня.

Міла Куніс зіграла Рейчел, реєстраторку в готелі на Гаваях. Ця роль дала потужний поштовх у кар'єрі зірки. Критики назвали її акторкою, що знається на своїй роботі та має цілеспрямовану енергію.



Міла Куніс у фільмах / Кадр з фільму

"Чорний лебідь"

Психологічний трилер розповідає про балерину Ніну Сейерс, яка прагне досягти досконалості в постановці "Лебединого озера". Вона повинна зіграти дві різні ролі. Щоб зіграти чорного лебедя на рівні з білим, їй треба розбудити свою темну сутність. Тут Міла Куніс зіграла іншу молоду балерину Лілі, яка хоче забрати в неї роль.

Куніс – чудова альтернатива Портман; така ж податлива і похмура, але з самовпевненою посмішкою, в той час, як Портман – наївна і боязка,

– писали критики.



Міла Куніс у фільмах / Кадр з фільму

"Друзі по сексу"

Це романтична комедія, де йдеться про двох друзів – Джеймі та Ділана, які вирішують почати інтимні стосунки без зобов'язань, залишаючи дружбу на першому місці. Однак, їхня домовленість ускладнюється, коли між ними починають виникати справжні почуття.

Міла Куніс зіграла молоду та красиву Джеймі, яка й підловлює Ділана для роботи в Нью-Йорку, а потім закохується у нього.



Міла Куніс у фільмах / Кадр з фільму

"Макс Пейн"

Екшн-фільм, заснований на популярній відеогрі, розповідає історію детектива Макса Пейна, який прагне помсти за вбивство своєї родини. Макс потрапляє у світ корупції та насильства, де він змушений боротися з потойбічними силами та виявити змову, що загрожує місту.

Роль у цьому бойовику вже не з таким захватом зустріли критики, але Міла Куніс якісно зобразила свою персонажку.



Міла Куніс у фільмах / Кадр з фільму

Міла Куніс інколи відзначалась неоднозначними заявами, на кшталт, називала борщ російською стравою чи холодно відгукувалась про рідне місто. Але з початку повномасштабного вторгнення Міла з чоловіком зібрала понад 30 мільйонів доларів для українців та казала, що пишається своїм корінням.